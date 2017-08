Liga - Vincono Barcellona e Atletico Madrid, il Valencia ferma il Real Madrid

Dopo due giornate sono tre le squadre in testa alla Liga: Real Sociedad, Barcellona e Leganes. I baschi battono 3-0 il Villarreal nell'anticipo, i catalani vincono in casa dell'Alaves 2-0 mentre gli ultimi battono l'Espanyol fuori casa per 1-0. Un trio inedito a comandare la Liga con il Real Madrid che, dopo il successo dell'esordio, non va oltre il 2-2 casalingo contro il Valencia. Discorso inverso per l'Atletico Madrid che, dopo aver pareggiato alla prima con il Girona, ne fa cinque al Las Palmas mentre Siviglia e Athletic Bilbao vincono di misura in casa di Getafe ed Eibar. Successi casalinghi per Girona e Real Betis mentre pareggiano Levante e Deportivo La Coruna. Di seguito il racconto completo.

Sei punti, quattro gol fatti e zero subiti per il Barcellona che, al Mendizorroza, batte il Deportivo Alaves per 2-0 con Messi assoluto protagonista: l'argentino sbaglia un rigore nella prima frazione di gioco ma nella ripresa si scatena mettendo a segno una doppietta nel giro di cinque minuti. Può essere contento, dunque, Valverde che alla ripresa avrà sicuramente Dembelè e molto probabilmente anche Coutinho. Il Real Madrid, invece, sbatte contro il muro del Valencia che blocca gli uomini di Zidane sul 2-2: la sfida inizia bene per i padroni di casa che si portano subito in vantaggio con il solito Asensio ma Soler pareggia i conti. Nella ripresa gli ospiti passano addirittura in vantaggio con la prima rete di Kondogbia prima del definitivo pareggio di Asensio su punizione.

Doppietta per Leo Messi che trascina il Barcellona contro l'Alaves (Fonte foto: Marca)

Prima vittoria in campionato per l'Atletico Madrid che, dopo il pareggio sul campo del Girona, batte 5-1 il Las Palmas al Gran Canaria. Gara, sostanzialmente, senza storia con i ragazzi di Simeone che dopo cinque minuti sono già avanti di due reti grazie a Correa e Carrasco, nella ripresa prova a riaprirla Calleri ma una doppietta di Koke e il gol di Thomas spengono le speranze di padroni di casa. Inizio da urlo, invece, per la Real Sociedad che, dopo la vittoria in rimonta sul campo del Celta Vigo, rifila tre reti anche al Villarreal: i gol portano la firma di Willian Jose, Xabi Prieto e Juanmi tutti realizzati nella prima frazione di gioco.

Prima vittoria in campionato per l'Atletico Madrid. battuto 1-5 il Las Palmas (Fonte foto: Fox Sports)

Successi esterni e di misura per il Siviglia e l'Athletic Bilbao con gli Andalusi che battono il Getafe grazie al gol di Ganso negli ultimi minuti mentre i baschi vincono il derby contro l'Eibar grazie al sigillo del solito Aduriz. Seconda sconfitta per il Celta Vigo di Unzue che perde in rimonta sul campo del Real Betis: in vantaggio passano proprio gli ospiti con Gomez ma Leon, nel primo tempo, e Feddal, nella ripresa, ribaltano la situazione a favore degli andalusi. Non smette di stupire il Girona che regola 1-0 il Malaga grazie alla rete di Alcala mentre il Leganes ottiene il secondo successo in campionato vincendo in casa dell'Espanyol grazie al gol decisivo di Mantovani. Pareggio pirotecnico, invece, tra Levante e Deportivo La Coruna con gli ospiti che vanno avanti di due reti con Fede e Sidnei ma poi si fanno rimontare dai padroni di casa che pareggiano grazie ai gol di Bardhi nel primo tempo e Ivi nel finale di partita.