Il Sun annuncia: "Coutinho al Barcellona per 150 milioni di euro"

La telenovela Coutinho è destinata a durare fino all'ultimo secondo di questo calciomercato estivo, o forse no. Secondo il Sun, infatti, il Liverpool avrebbe accettato l'offerta di 138 milioni di sterline da parte del Barcellona, ovvero 150 milioni di euro. Il quotidiano inglese, poi, prosegue dicendo che l'annuncio ufficiale potrebbe essere dato intorno alle 20 con il brasiliano pronto a trasferirsi dalle parti del Camp Nou con buona pace di Jurgen Klopp. Un'indiscrezione da prendere comunque con le pinze anche se la notizia è rimbalzata subito anche in Spagna e via di seguito.

La buona riuscita della trattativa per Coutinho potrebbe essere collegata anche all'operazione Lemar con i dirigenti del Liverpool che, in questo momento, sono a colloquio con quelli del Monaco per parlare del trasferimento del francese. Nei giorni scorsi il club monegasco aveva rifiutato un'offerta di 80 milioni di euro più Origi ma, forse, il club di Jardim potrebbe aver ceduto alle avances dei Reds che vogliono mettere a segno un altro colpo, dell'ultimo giorno, dopo l'ufficialità di Oxlade-Chamberlain. Secondo il Times, infatti, la squadra allenata da Jurgen Klopp sarebbe disposta a spendere 175 milioni di sterline soltanto per l'ultimo giorno di mercato.

Situazioni intricate ma che, alla lunga, si stanno risolvendo con Coutinho vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona dopo che il Liverpool aveva rifiutato tre offerte da 80, 110 e 130 milioni di euro da parte dei catalani che, dopo Dembelè, vogliono mettere a segno un altro super colpo. La strada, al momento, sembra tracciata con Coutinho che potrebbe lasciare Liverpool dopo 182 presenze e 42 gol. Le prossime ore chiariranno gli ultimi dubbi e, forse, ci regaleranno l'ufficialità che in Catalogna attendono da tempo.