Barcellona - Coutinho rimane al Liverpool, assalto a Di Maria

Dopo un'intera estate di voci, conferme e smentite, la vicenda Coutinho si è risolta negativamente per il Barcellona, il Liverpool ha rifiutato anche l'ultima offerta di 160 milioni di euro da parte dei Catalani. Colpo basso, dunque, per i Blaugrana ma anche per il calciatore che, questa notte, durante la sfida con l'Ecuador, è scoppiato in lacrime dopo la rete realizzata. Il brasiliano rimarrà almeno un anno dalle parti di Anfield ma non sarà facile recuperare il rapporto con tifosi e allenatore, lo stesso Coutinho aveva chiesto a Klopp di non inserirlo nella lista Champions League.

Inoltre il medico del Brasile, visitando il giocatore giorni fa, aveva confermato come l'ex Inter non avesse nessun particolare problema, il suo mal di schiena era tutta una strategia per facilitare l'arrivo al Barcellona. La trattativa, però, non è andata a buon fine e adesso i Catalani hanno meno di tre ore per tentare il quinto colpo di questo turbolento mercato. In cima alla lista, in questo momento, è tornato prepotentemente Angel Di Maria: secondo Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe riaperto i contatti con il Paris Saint Germain, club con il quale è molto difficile trattare anche per via dei recenti avvenimenti.

L'offerta del Barcellona, secondo il quotidiano, è di 35 milioni di euro ma i parigini ne chiedono almeno 50 per il connazionale di Messi che, tra l'altro, sarebbe contento di averlo come compagno anche nel club. Di diverso avviso i tifosi Blaugrana visto il passato Blanco del Fideo e l'episodio della scorsa stagione quando, nella famosa rimonta del Barcellona, Di Maria azzittì platealmente il pubblico del Camp Nou nel momentaneo 3-1 di Cavani. Ogni minuto, dunque, può essere decisivo.