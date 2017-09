Simeone rinnova con l'Atletico: contratto fino al 2020

Simeone rinnova: contratto fino al 2020

Erano diventati insistenti le voci su un possibile addio del "Cholo" Simeone dalla panchina dell'Atletico Madrid, sebbene in questi giorni filtrasse un cauto ottimismo. E infatti, a conferma di queste ultime indiscrezioni, il tecnico argentino continuerà sulla panchina dell'Atleti per altri due anni. Il "cholismo", dunque, non abbandonerà Madrid.

Un rinnovo fino al 2020 per l'allenatore che è riuscito, almeno per un anno, ad interrompere lo strapotere dei cugini del Real e del Barcellona di Leo Messi, vincendo il titolo nel 2014 ed arrivando ben due volte in finale di Champions, perdendo proprio con i blancos. Sconfitte a parte, sono ben cinque i trofei portati da Simeone all'Atletico. Oltre alla sopracitata Liga, Simeone ha vinto una Copa del Rey ed una Supercoppa spagnola. E le vittorie sono arrivate anche fuori dalla terra iberica con una vittoria finale in Europa League, contro l'Athletic Bilbao, ed una conseguente Supercoppa Europea, contro il Chelsea, con risultati abbastanza netti. 3 a 0 all'Athletic e 1 a 4 contro i Blues di Di Matteo.

La Liga avrà ancora a disposizione un allenatore vincente che fa dell'intensità e della grinta la filosofia madre del suo gioco, sperando di riuscire a vincere ancora. E con Simeone, tutto è possibile.