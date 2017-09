Barcellona - Rinnova Alena, gli occhi della Premier League su Rafinha

Il calciomercato si è appena concluso, ma il Barcellona guarda già al prossimo futuro. Infatti il club catalano, attraverso il proprio sito, ha comunicato nella giornata di ieri di aver esteso il contratto del diciannovenne centrocampista Carles Alena. Il calciatore, attualmente in forza alla squadra B, ha firmato un accordo triennale con opzione di rinnovo per altre due stagioni qualora dovesse essere inserito nella prima squadra blaugrana, cosa che tra l'altro è già avvenuta nel pre-campionato. Fissata anche la clausola rescissoria, che ammonta a 75 milioni di euro.

Nell'immediato, poi, sono arrivate anche le parole del diretto interessato che, sui social, si è espresso cosi: "Sono molto contento di continuare la mia avventura e difendere questi colori, il colori del club dei miei sogni. Forza Barcellona". Il ragazzo ha dimostrato già di avere un discreto talento, infatti nella passata stagione Luis Enrique lo aveva fatto esordire in Coppa del Re contro l'Hercules dove, tra l'altro, ha realizzato la sua prima rete con la maglia del Barcellona. In Liga ha poi esordito contro l'Osasuna e in questa stagione Valverde lo ha portato negli Stati Uniti per disputare l'International Champions Cup.

Non è fermo nemmeno il mercato in uscita, con gli occhi della Premier League che sono piombati su Rafinha. Il centrocampista brasiliano, ai box per un infortunio occorsogli nella scorsa stagione, piace a club come Arsenal, Tottenham e Manchester City. Se ne riparlerà a gennaio o nella prossima estate con il centrocampista che, al momento, sembra indietro nelle gerarchie di Valverde, complice anche l'infortunio.