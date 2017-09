Liga - Real Sociedad forza quattro, vincono anche Celta Vigo Villarreal e Athletic Bilbao

Grande spettacolo e tanti gol nelle sfide della domenica di Liga che, in attesa del posticipo di questa sera tra Malaga e Las Palmas, ci regala una Real Sociedad capolista insieme al Barcellona. I baschi si impongono 4-2 al Riazor di La Coruna al termine di un incontro vibrante: partono forte gli ospiti che dopo appena quattro minuti sono in vantaggio di due gol grazie alle reti di Juanmi e Illaramendi nel giro di sessanta secondi. I padroni di casa si riorganizzano e prima della mezz'ora accorciano con un bellissimo piatto destro dell'ex Atletico Madrid Adrian Lopez. Nella ripresa, dopo cinque, minuti, i Galiziani completano la rimonta con Andone che da due passi insacca.

Nei minuti finali, però, la Real Sociedad torna a premere e nel giro di tre minuti prima torna in vantaggio con un tap-in di Llorente e poi chiude i conti con uno splendido gol di Illaramendi che realizza la sua doppietta personale. Entusiasmo alle stelle per la squadra di Sacristan che, adesso, comanda la classifica insieme al Barcellona. Giovedì, poi, i baschi saranno impegnati in Europa League contro il Rosenborg in casa prima dell'incontro di campionato contro il Real Madrid. Da una squadra basca ad un'altra e sempre in positivo visto che al San Mames l'Athletic Bilbao batte 2-0 il Girona issandosi, cosi, al terzo posto in classifica con sette punti: decidono le reti di Munian, nel primo tempo, e di Aduriz, nella ripresa, con entrambi gli assist confezionati da uno scatenato Inaki Williams. Gli uomini di Ziganda saranno impegnati in Europa League in casa dell'Herta Berlino.

Fonte foto: Fox Sports

Primo successo e primi punti in campionato per il Celta Vigo che al Balaidos batte 1-0 il Deportivo Alaves: decide un colpo di testa di Maxi Gomez al tramonto del primo tempo. Primi punti e prima vittoria anche per il Villarreal che, nel posticipo domenicale, batte in rimonta il Real Betis per 3-1: sono proprio gli ospiti ad andare in vantaggio con un colpo di testa di Sergio Leon, su assist di Joaquin, ma la prima frazione si chiude in parità perché Bacca sfrutta un errore di Adan siglando la sua prima rete con la maglia del Submarino Amarillo. Nella ripresa poi, arrivano le reti di Castillejo ed Unal che regalano il primo successo in campionato alla squadra di Escribà. Come detto in precedenza, chiude il programma della terza giornata l'incontro tra Malaga e Las Palmas con entrambe le squadre a zero punti.