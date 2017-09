Liga - Il Real Madrid torna a vincere: battuta 1-3 la Real Sociedad.

Nel primo posticipo della quarta giornata di Liga il Real Madrid torna a vincere e lo fa battendo la Real Sociedad fuori per 3-1. Vittoria importantissima per la squadra di Zidane che la sblocca dopo venti minuti grazie al gol di Borja Mayoral. La Real Sociedad pareggia subito con Rodrigues ma la prima frazione si chiude con il vantaggio dei Blancos perché lo stesso Rodrigues infila anche nella propria porta. Nella ripresa arriva anche il sigillo definitivo di Bale. Con questo successo il Madrid sale a quota otto mentre la Real Sociedad resta a nove punti.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Real Sociedad con il tridente d'attacco composto da Sergio Canales, Willian Jose e Januzaj mentre il Real Madrid, in emergenza, risponde col 4-2-3-1 con Isco, Mayoral e Bale a supporto di Asensio.

Parte forte il Real Madrid che in avvio fa la partita mentre la Real Sociedad prova a pressare alto per impedire alla squadra di Zidane di essere pericolosa. Al 16' il primo squillo degli ospiti con Theo Hernandez che va via bene sulla sinistra e mette in mezzo per Isco che calcia quasi a botta sicura ma Llorente si immola e salva. Su capovolgimento di fronte anche i padroni di casa si rendono pericolosi con Willian Jose che calcia con il destro dal limite, blocca Navas. Al 19', però, il Real passa con Sergio Ramos che viene steso in area, sul pallone arriva Borja Mayoral che con un potente destro da pochi passi mette dentro, 0-1. Il vantaggio degli uomini di Zidane dura poco perché al 29' Odriozola mette in mezzo dalla destra e trova sul secondo palo Rodrigues che calcia al volo e insacca, non perfetto Navas nella situazione.

Il Real si rituffa subito in avanti e al 33' va vicino al nuovo vantaggio con Isco che trova Casemiro, in mezzo, che va di testa ma Rulli dice di no. La Real Sociedad non sta a guardare e al 36' va ad un passo dal vantaggio con un'azione identica a quella del gol del pareggio: cross in mezzo dalla sinistra sempre per Rodrigues che calcia ancora al volo ma la sfera si stampa sulla traversa. Su capovolgimento di fronte, però, il Real passa con Mayoral che salta un avversario e mette in mezzo trovando la deviazione di Rodrigues, sfortunato nella circostanza. Il finale della prima frazione è tutto del Madrid che al 43' bussa ancora dalle parti di Rulli con un potente tiro di Modric da fuori ma l'estremo di casa para in tuffo.

La ripresa si apre con un'occasione clamorosa per il Real Madri con Borja Mayoral che calcia dall'interno dell'area ma Rulli respinge, sul pallone vagante arriva ancora il numero 21 che calcia incredibilmente fuori da due passi. Poco dopo ci proba Asensio con un tiro al volo dal limite ma blocca facilmente Rulli. Sacristan prova a cambiare qualcosa ed inserisce Vela al posto di Canales ma al 60' il Real cala il tris con Bale che scappa via sulla destra e con un dolcissimo tocco sotto batte Rulli in uscita, 1-3. La squadra di Sacristan accusa il colpo e al 75' il Madrid prova ancora a colpire con un destro da fuori di Isco, palla alta ma non di molto. Un minuto dopo il neo-entrato Vazuqez si ritrova a tu per tu con Rulli che salva i suoi mettendo il corpo.

All'82' si fa vedere anche la Real Sociedad con Willian Jose che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, gira col destro ma Navas blocca. Due minuti dopo i padroni di casa vanno ad un passo dal secondo gol con Illaramendi che si ritrova davanti a Navas ma calcia male ed il portiere del Madrid si allunga e blocca. Poco dopo ci prova anche Vela col destro, dall'interno dell'area, ma la sfera termina alta. E' l'ultima emozione del match: il Real Madrid torna a vincere in Liga e lo fa battendo 1-3 la Real Sociedad.