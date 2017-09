Liga, 5^ giornata. Barça per allungare, Real e Atletico per tenere il passo

Paulinho, autore del gol vittoria contro il Getafe. Fonte: LaLiga.es

E' l'infortunio occorso a Ousmane Dembelè a tenere ancora banco in casa Barcellona, ma i blaugrana non hanno tempo per recriminare, impegnati già stasera nella quinta giornata di Liga, per un turno infrasettimanale che li vede opposti al Camp Nou ai baschi dell'Eibar. Messi e soci andranno alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato, per mantenere le distanze con le due squadre di Madrid. Il Real di Zidane torna al Santiago Bernabeu contro il Betis Siviglia di Quique Setièn, mentre l'Atletico di Simeone è di scena a San Mamès contro il Bilbao. Diverse le sfide tra squadre già pericolanti, laddove la seconda in classifica, il Siviglia di Eduardo Berizzo gioca al Sanchez-Pizjuàn contro il Las Palmas. Da seguire anche il Villarreal contro l'Espanyol e la Real Sociedad sul campo del Levante. Il programma:

Martedì 19 settembre. Ore 20. Valencia - Malaga. Dopo tanti pareggi, per il Valencia di Marcelino è giunto il momento di trovare i tre punti. Al Mestalla arriva il fanalino di coda di Malaga, che proverà a ripetere la prestazione difensiva del Wanda Metropolitano contro l'Atletico. Padroni di casa in campo con la formazione tipo di questo inizio di stagione.

Ore 22. Barcellona - Eibar. Niente Dembelè, out per quattro mesi per un grave infortunio muscolare patito nel match contro il Getafe, ed ecco Gerard Deulofeu titolare insieme a Messi e Suarez per Valverde. A centrocampo Paulinho e Denis Suarez (a segno sabato) potrebbero giocare da mezze ali, mentre in difesa Mascherano è pronto a far rifiatare Umtiti. Eibar a sei punti e con il solito 4-4-2 d'ordinanza, dopo che Galvez ha deciso la sfida con il Leganès.

Mercoledì 20 settembre. Ore 20. Leganès - Girona. Dopo un buon avvio di Liga, Leganès e Girona si ritrovano rispettivamente a sei e quattro punti, reduci entrambi da due sconfitte consecutive. Obiettivo riscatto al Municipal de Butarque, in una sfida che è anche un duello tra Guerrero e Stuani.

Ore 20. Athletic Bilbao - Atletico Madrid. I baschi sono caduti a Las Palmas domenica scorsa, e a San Mamès hanno bisogno di un risultato utile per rimanere nelle zone europee della classifica. Esattamente come i colchoneros, a otto punti contro i sette degli avversari. Padroni di casa con Williams, Raul Garcia e Muniain alle spalle di Aduriz, ospiti con Correa favorito per una maglia al fianco di Griezmann. A centrocampo Thomas potrebbe essere ancora preferito a Gabi.

Ore 21. Deportivo La Coruna - Alavès. E' già sfida salvezza al Riazòr di La Coruna, dove i baschi dell'Alavès giungono a zero punti dopo l'esonero di Luis Zubeldia (spazio al traghettatore Javier Cabello). Da valutare le condizioni di Bojan, k.o. nel match contro il Villarreal, mentre i galiziani di Pepe Mel, un solo punto in classifica, ripresentano l'idolo della tifoseria Lucas Perez, in avanti insieme a Florin Andone.

Ore 22. Real Madrid - Betis Siviglia. Tutte da valutare le scelte di Zidane nel turno infrasettimanale. Rientra Cristiano Ronaldo dopo la squalifica, al centro dell'attacco insieme a Bale e Marco Asensio. A centrocampo difficile un recupero di Kroos, mentre in difesa Theo Hernandez prenderà ancora il posto dello squalificato Marcelo. Betis pericoloso con lo scatenato Joaquin e con Sergio Leòn di punta.

Ore 22. Siviglia - Las Palmas. Gli andalusi del Toto Berizzo cercano la quarta vittoria consecutiva in Liga: Luis Muriel di nuovo al centro dell'attacco dopo il colpo di Girona. Ai suoi lati Jesus Navas e Correa. Possibile maglia da titolare per Pizarro a centrocampo, mentre gli isolani si presentano al Ramòn Sanchez-Pizjuàn con un Loic Remy reduce da due gol consecutivi, e con l'ex Vitolo a supportare l'argentino Calleri.

Giovedì 21 settembre. Ore 20. Villarreal - Espanyol. Al Madrigal non cambia nulla Fran Escribà, tornato in corsa grazie a due vittorie consecutive nel segno di Bakambu e Bacca. Avversario l'Espanyol di Quique Sanchez Flores, reduce dalla fondamentale vittoria contro il Celta Vigo, con Leo Baptistao ex del match, affiancato da Gerard. Spazio anche a Javi Fuego a centrocampo.

Ore 21. Celta Vigo - Getafe. Al Balaidos di Vigo c'è un unico risultato possibile per i galiziani di Unzuè. La vittoria per risalire la classifica (tre punti dopo quattro giornate): possibile maglia da titolare per Hjulsager e Lobotka, con Pione Sisto tenuto a riposo. Dall'altra parte, ecco un Getafe già con l'acqua alla gola (quattro punti) e con Jorge Molina unica punta.

Ore 22. Levante - Real Sociedad. Trasferta ostica per i baschi al Ciutat de Valencia contro il Levante di Muniz Lopez. Dopo essere stati sconfitti in casa dal Real Madrid, gli uomini di Eusebio si ripresentano con Carlos Vela per Sergio Canales, e con Januzaj confermato a destra. Padroni di casa che confermano Morales, Bardhi e Jason alle spalle di Alex Alegria.