Real Madrid: domani il rinnovo di Karim Benzema

Karim Benzema prolungherà il suo contratto con il Real Madrid. E' quanto lanciato oggi da AS, testata sportiva spagnola che ha lanciato l'esclusiva nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato dagli iberici, il bomber francese firmerà la prosecuzione del rapporto professionale domani mattina, al Bernabeu, legandosi ai castigliani addirittura fino al 2021, aumentando così di due anni l'attuale contratto. Importante, inoltre, il ritocco dell'ingaggio, ad oggi fermo sui 7.5 milioni annui.

Giunto al Real Madrid nel 2009 e portando in dote 43 reti totali in 112 presenze con l'Olympique Lyonnais, il francese ha subito impressionato i propri tifosi ed il tecnico Pellegrini, che ebbe l'onore di farlo esordire con la camiseta blanca. Se si leva la prima stagione, Benzema ha sempre raggiunto la doppia cifra, nonostante le presenza ingombranti di Cristiano Ronaldo e Bale, suoi preferiti compagni di reparto.

Superando anche il noto scandalo sessuale che lo vide coinvolto nel 2008, l'ex OL non ha mai smesso di far innamorare i propri tifosi, imponendosi sempre come prima scelta offensiva rispetto agli eventuali usurpatori, costretti ad abbandonare Madrid per cercare miglior fortuna (si vedano i casi di Higuain e Morata, ndr). Ora, fino al 2021, il francese continuerà a difendere il proprio posto a suon di goal, come d'altronde ha sempre fatto. Al suo fianco, comunque, potrà contare sull'appoggio della società, pronta ad inserire nel prossimo contratto una clausola rescissoria di un miliardo. Mica bruscolini, come direbbe una nota pubblicità televisiva.