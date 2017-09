Liga - Il Barcellona ingrana la sesta: battuto 0-3 il Girona

Tutto semplice per il Barcellona che nel quarto anticipo della Liga batte il Girona 0-3 conquistando la sesta vittoria in altrettante partite di campionato. Decidono le due autoreti di Benitez e Iraizoz e il gol di Suarez, che torna al gol dopo la panchina contro l'Eibar. Con questo successo, dunque, il Barcellona resta in testa con 18 punti frutto di sei vittorie, mentre il Girona resta fermo a quota cinque.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Girona con Luiz e Portu a supporto di Olunga mentre il Barcellona, con un parziale turnover, risponde col 4-3-3 ed il tridente con Suarez e Vidal a supporto di Messi.

Parte forte il Barcellona che dopo tre minuti va vicino al gol con Paulinho che pesca in profondità Vidal il quale calcia in diagonale ma Iraizoz si fa trovare pronto. Al 12' la risposta del Girona con Douglas Luiz che si gira in un fazzoletto e calcia col destro dal limite, ma Ter Stegen respinge a mano aperta. Poco dopo si fa vedere anche Messi che ci prova direttamente da calcio piazzato, ma Iraizoz vola e mette in angolo. Sono solo le prove generali del gol del vantaggio che arriva al 18' con Messi che, su schema d'angolo, serve Jordi Alba che calcia al volo trovando la deviazione di Benitez che infila nella propria porta.

Dopo il vantaggio la squadra di Valverde abbassa un po' i ritmi, ma al 34' va ad un passo dal raddoppio ancora con Alba che, servito da Messi, si presenta davanti ad Iraizoz, ma l'ex Bilbao si oppone col corpo. Due minuti dopo ci prova Rakitic con un tiro da fuori, ma ancora Iraizoz dice di no deviando la sfera in calcio d'angolo. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio del Barcellona.

Nella ripresa parte subito forte il Barcellona con Mascherano che lancia Messi il quale prova a scavalcare Iraizoz che però si oppone ancora una volta col corpo. Questione di secondi perché al 48' il Barça raddoppia con Suarez, bravo a servire Aleix Vidal il cui tiro-cross termina direttamente in porta con complicità di Iraizoz. Il Girona reagisce e al 50' sfiora il gol con Luiz che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa mandando però la sfera alta di nulla. Poco dopo ci prova anche Olunga di testa, da distanza ravvicinata, ma Ter Stegen blocca sulla linea. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano un po' e gli allenatori cambiano qualcosa: Kayode per Olunga nel Girona mentre Busquets prende il posto di Paulinho nel Barcellona.

La squadra di Valverde controlla e al 69' cala il tris con Suarez che, servito da Sergi Roberto, non sbaglia davanti ad Iraizoz trafiggendolo col piatto, 0-3. La partita sostanzialmente termina qui. Nel finale non accade praticamente nulla ed il Barcellona porta a casa la sesta vittoria in altrettante partite.