Ufficiale: Barcellona - Las Palmas si gioca a porte chiuse

Barcellona e Las Palmas scenderanno regolarmente in campo alle 16.15 di oggi, per disputare la gara valida per la settima giornata di Liga 2017/18. La sfida, però, si giocherà a porte chiuse: questo il compromesso dopo il dibattito mattutino tra il club - che voleva la sospensione - i giocatori - che volevano giocare - e la Liga - che non voleva sospendere la partita e aveva minacciato una penalità in caso di sospensione. Ha fatto chiarezza la società blaugrana, con un comunicato sul proprio sito ufficiale.