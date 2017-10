Atletico Madrid, Gaitan e Gameiro verranno ceduti a gennaio | www.twitter.com (@AgentiAnonimi)

Incassata la promessa del suo condottiero Diego Pablo Simeone riguardo alla sua permanenza sulla panchina, l’Atletico Madrid volge lo sguardo verso il mercato di gennaio. Dopo il blocco estivo, i Colchoneros possono tornare a tesserare nuovi giocatori: già ufficializzati gli acquisti di Vitolo – di ritorno dal prestito al Las Palmas – e di Diego Costa – che si sta già allenando a Majadahonda agli ordini del profe Ortega -, c’è da pensare a come sfoltire la rosa per ottemperare alle regole del fair play finanziario.

I due giocatori che rischiano maggiormente il posto sono Nico Gaitan e Kevin Gameiro: l’argentino ha fortemente deluso nella scorsa stagione e nell’inizio di questa non ha sfruttato le chance avute a disposizione e perciò verrà rimpiazzato da Vitolo per ruolo nella rosa, mentre l’attaccante francese finora ha collezionato solamente 27 minuti in Liga, è chiaramente fuori dal progetto e l’arrivo di Diego Costa è un ulteriore indizio. Per l’ex Benfica sarà difficile trovare una soluzione, anche considerando l’investimento di 30 milioni di euro dell’estate 2016; l’ex PSG e Siviglia invece potrebbe rappresentare il profilo ideale per l’Everton, che ha fallito l’acquisto di un centravanti in estate: i Toffees sarebbero pronti ad offrire all’Atletico 20 milioni di sterline per il classe ‘87 nella finestra di riparazione.

Sul piede di partenza ci sono però altri elementi, finiti ai margini della rosa. Uno di questi è sicuramente Luciano Vietto, ancora a secco di goal nonostante le 6 presenze – 5 da titolare – tra Liga e Champions League: in estate la Sampdoria ha pensato molto a lui, non riuscendo a convincere il giocatore a trasferirsi a Genova; ora la situazione potrebbe cambiare, anche se inevitabilmente la concorrenza si infoltirà. Per ultimo, sulla lista dei partenti c’è anche Augusto Fernandez: l’ex centrocampista del Celta Vigo non è ancora sceso in campo nemmeno un minuto quest’anno – per via dei postumi del grave infortunio al ginocchio subito lo scorso anno – e cercherà una nuova destinazione.