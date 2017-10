Atletico Madrid - Barcellona in diretta, La Liga 2017/18 LIVE (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Atletico Madrid - Barcellona, atteso big match del sabato valido per l'ottava giornata de La Liga Santander 2017/18.

Smaltita la sosta per le Nazionali, in terra iberica, La Liga Santander si ripresenta col botto. Il sabato di campionato si chiude con uno dei match più attesi dell'intera stagione, quello tra l'Atletico Madrid di Simeone e Griezmann e il Barecellona di Valverde e Messi. Alla ripresa dopo la sosta, la classifica di Liga parla da se: il Barcellona, forte di un cammino sin qui perfetto, si presenta nel nuovo e scintillante Wanda Metropolitano da capolista indiscussa. Sono ben sei, dopo sette giornate, le lunghezze di ritardo dell'Atletico, terzo in coabitazione con il Valencia. Per questo, se i Colchoneros avranno intenzione di puntare tutto sul campionato, già da questa sera è obbligatorio vincere e mandare un chiaro segnale. In caso opposto, con il Real già a -7, il Barça inizierebbe a sognare con mesi e mesi di anticipo sulla tabella di marcia.

Se in Champions il debutto non è stato dei migliori, in campionato, lo score fatto registrare dall'Atletico Madrid nel nuovissimo Wanda Metropolitano è perfetto. Solo vittorie. Fonte foto: eurosport italia

Con la sconfitta casalinga rimediata in Champions per mano del Chelsea - la prima nel nuovo Wanda Metropolitano - ancora nella memoria del pueblo colchonero, l'Atletico riprende la sua corsa in Liga forte di un trend che la vede imbattuta da ben undici turni. Nelle ultime settimane, i segnali sono stati incoraggianti tra le mura amiche dati i successi interni su Malaga e Siviglia, mentre non del tutto positivi nelle gare in trasferta. Molti sono stati i punti persi su campi secondari come lo 0-0 in casa del Leganes nel turno precedente. D'altronde, la difficoltà nel segnare molte reti è un difetto di fabbrica di questo Atletico, maggiormente votato alla fase difensiva che non a quella offensiva. Per ovviare al problema, anche contro il Barcellona gran parte delle responsabilità graveranno sulle spalle del biondo diavolo, Antoine Griezmann, sempre a segno nei tre match sin qui giocati dall'Atletico al Metropolitano.

Per sfatare lo spauracchio Barça, l'Atletico Madrid si affida a Griezmann, sempre a segno nei match casalinghi sin qui giocati al Wanda Metropolitano. Fonte foto: correiere dello sport

Sembra andare tutto a meraviglia in casa Barcellona. Nonostante il terremoto elettorale che in queste settimane sta scuotendo la Catalogna intera, i culé non sembrano risentire dei fattori esterni relativi ad una possibile indipendenza della regione. I sette successi su sette gare, nove se conteggiamo anche le due affermazioni in Champions League, hanno fatto sì che il Barça si presentasse a Madrid forte di un cospicuo vantaggio. Cinque punti sulla seconda dopo sette gare sono un'enormità, soprattutto se i punti diventano 6 sull'Atleti e ben 7 sul Real; per questo, Valverde sa benissimo che ottenere un risultato positivo al Metropolitano proietterebbe il Barça ancor più su, al sicuro da attacchi altrui. Per portare a termine l'impresa, Valverde si affiderà al Diez per eccellenza, Lionel Messi. La pulga, in forma strepitosa e con il morale altissimo dopo la tripletta con l'Albiceleste, vede la porta con facilità estrema quando l'avversario veste di Rojiblanco. In lui, sono riposte le convinzioni dell'universo blaugrana.

Il Barcellona però, si presenta al Metropolitano con un cospicuo margine in classifica e un Lionel Messi in grande spolvero dopo la tripletta in Nazionale. Fonte foto: sky sport uk

Nulla di nuovo in casa Atletico Madrid. Data l'importanza della posta in palio, il Cholo, già caro al suo classico 4-4-2, è più che intenzionato nel proporre il modulo che ha portato tanto in alto il suo Atletico. Davanti ad Oblak, le cui statistiche mostruose sul numero di reti incassate in Liga gli hanno permesso di entrare nella lista dei 30 per il pallone d'oro, l'unica incertezza del Cholo riguarda Filipe Luis e le sue condizioni fisiche. Il terzino brasiliano non è al meglio, ma proverà a stringere i denti e scendere in campo. Con l'ex Chelsea Godin, Savic e Juanfran. A centrocampo torna Gabi ad orchestrare la manovra, coadiuvato da Koke e Saul in un turbinio di scambi di posizione e dalla solita intraprendenza di Carrasco, lui invece statico sull'out destro. In avanti, il favorito per giocare dal primo minuto con Griezmann è Angel Correa.

ATLETICO MADRID: (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Gabi, Koke, Saul Niguez, Ferreira Carrasco; Griezmann, Correa. All. Diego Pablo Simeone.

Poche titubanze anche in casa blaugrana. Ernesto Valverde, affiancato dal suo staff sanitario, sta valutando ora dopo ora le condizioni di Andres Iniesta non al meglio dopo il ko muscolare rimediato qualche settimana fa. Il diktat imposto da Valverde è quello di non rischiare Don Andres anche se per un match di così alto tasso tecnico la presenza del Capità risulterebbe indispensabile. Tutto già scritto invece, per quel che riguarda il pacchetto arretrato dei blaugrana. Davanti a Ter Stegen, Sergi Roberto e Jordi Alba occuperanno le due corsie, con Umtiti e Piqué a far coppia nel mezzo. A centrocampo resta il dubbio Iniesta, mentre sono certi di una maglia dal primo minuto sia Rakitic che Busquets. In avanti, con Super Messi e Luis Suarez, il favorito pare Denis Suarez, utile per il centrocampo nel caso in cui Iniesta venisse risparmiato. Ecco perché sono in ascesa le quotazioni dell'ex Milan 'Geri' Deulofeu.

BARCELLONA: (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Denis Suarez, Messi, Luis Suarez. All. Ernesto Valverde.

La zampata vincente di Messi nel match dello scorso anno, disputato al Calderon. I colchoneros sono la vittima preferita dalla pulga. Fonte foto: getty images europe

La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona ha raggiunto il proprio apice di spettacolarità nelle passate stagioni. Dopo anni di dominio blaugrana - con i Blancos del Real a braccetto - tra le due litiganti si è inserito anche l'Atletico. Guidati dal condottiero Simeone, i Colchoneros non hanno impiegato molto per contendere titoli e campionati ai culé, scippati del trono di Liga proprio nell'ultima epica giornata del campionato 2013/14. Da allora, le due squadre si sono affrontate anche in Champions League dando vita a duelli mozzafiato, gol e giocate strepitose. Lo scorso anno ad esempio, il Calderon fu costretto a subire i lampi di genio di Messi e Suarez, protagonisti nel doppio successo del Barcellona (in Liga e nella semifinale d'andata di Copa Del Rey) in entrambi i casi con il punteggio di 1-2.