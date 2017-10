Liga - Pari tra Atletico Madrid e Barcellona, vincono Real Madrid e Valencia

Questa sera l'incontro tra Las Palmas e Celta Vigo chiuderà l'ottava giornata di Liga. Una giornata vivace che ha visto il big match tra Atletico Madrid e Barcellona concludersi con un pareggio che permette ai catalani di rimanere imbattuti grazie alla rete di Suarez, negli ultimi dieci minuti, che ha risposto all'iniziale vantaggio dei padroni di casa con un fantastico gol di Saul. Le due squadre torneranno in campo in Champions League, entrambe mercoledì, con la compagine di Simeone che giocherà in casa del Qarabag mentre quella di Valverde se la vedrà al Camp Nou contro l'Olympiakos.

Nessun vincitore e nessun vinto: 1-1 tra Atletico Madrid e Barcellona

Ne approfitta il Real Madrid che rosicchia due punti grazie al successo sofferto in casa del Getafe. Al Colliseum Alfonso Perez termina 2-1 per la squadra di Zidane che chiude la prima frazione in vantaggio grazie al gol di Benzema. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano, a sorpresa, con Molina ma nel finale arriva la zampata di Ronaldo che segna il suo primo gol in campionato regalando il successo ai suoi. Adesso c'è il Tottenham in casa in Champions. Al secondo posto, però, troviamo il Valencia che nel posticipo ha battuto fuori casa il Betis con un pazzesco 6-3. Un match davvero incredibile con gli ospiti che vanno avanti di quattro reti grazie a Kondogbia, Guedes, Santi Mina e Moreno ma nel giro di tre minuti i padroni di casa sfiorano l'epica rimonta con Campbell, Sanabria e Tello. Nel finale, però, Zaza e Pereira chiudono i conti, la squadra di Marcelino vola al secondo posto e resta imbattuta.

Ronaldo regala il successo al Real Madrid: battuto 1-2 il Getafe

Risale anche la Real Sociedad che, dopo un periodo negativo, ritrova la vittoria grazie al 2-0 in casa del Deportivo Alaves con i gol di Oyarzabal e Elustondo nell'ultimo quarto d'ora di partita. I baschi tornano ad assaporare la zona Europa League ma davanti c'è il sorprendente Leganes che vince 2-0 in casa di un Malaga sempre più ultimo con le reti di Appelt Pires e Szymanowski nella ripresa. Nel match dell'ora di pranzo l'Athletic Bilbao non fa sconti e vince di misura contro il Siviglia di Berizzo grazie al gol di Vesga al tramonto della prima frazione di gioco: con questo successo la squadra basca sale a quota 11 punti mentre il Siviglia scivola al quinto posto con quattro punti di vantaggio.

L'Athletic Bilbao batte di misura il Siviglia: 1-0 al San Mames

Successo esterno per il Villarreal che vince 2-1 in casa del Girona con una doppietta del solito Bakambu che rende vano il gol della speranza di Stuani. Terminano senza reti, invece, Espanyol-Levante ed Eibar-Deportivo La Coruna. Questa sera, come detto, chiude il programma l'incontro tra Las Palmas e Celta Vigo. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELL'OTTAVA GIORNATA DI LIGA

Espanyol-Levante 0-0

Athletic Bilbao-Siviglia 1-0

Getafe-Real Madrid 1-2

Alaves-Real Sociedad 0-2

Atletico Madrid-Barcellona 1-1

Eibar-Deportivo La Coruna 0-0

Girona-Villarreal 1-2

Malaga-Leganes 0-2

Real Betis-Valencia 3-6

Las Palmas-Celta Vigo Lunedì ore 21

LA CLASSIFICA DOPO OTTO GIORNATE

Barcellona 22

Valencia 18

Real Madrid 17

Atletico Madrid 16

Siviglia 16

Leganes 14

Real Sociedad 13

Villarreal 13

Betis 13

Athletic Bilbao 11

Levante 10

Espanyol 9

Celta Vigo 8

Getafe 8

Deportivo La Coruna 8

Eibar 7

Girona 6

Las Palmas 6

Alaves 3

Malaga 1