Il Barcellona prepara l'esordio in Coppa del Re

Il Barcellona viaggia e gonfie vele in campionato. Sabato infatti, nel match valido per la nona giornata, è arrivato l'ottavo successo grazie al 2-0 inflitto al Malaga con una rete per tempo di Deulofeu e Iniesta. Quattro i punti di vantaggio sul Valencia, cinque sul Real Madrid e sei dall'Atletico Madrid. La compagine catalana, però, è già tornata ad allenarsi perché martedì scenderà in campo in casa del Murcia per l'esordio in Coppa del Re. Un'occasione, questa, per far riposare molti titolari e concedere minuti ai canterani e, soprattutto, a chi ha avuto poco spazio in questo primo scorcio di stagione.

Valverde, infatti, ha concesso il riposo fino a mercoledì a sette titolari che sono Messi, Iniesta, Sergio Busquets, Umtiti, Paulinho, Suarez e Ter Stegen. Nella seduta di ieri, poi, hanno preso parte all'allenamento anche alcuni giovani del Barcellona B come Arnaiz, Alena, Cucurella, Oriol Busquets, Vitinho, Carlos Perez e Ortola. Non hanno preso parte alla seduta, invece, Aleix Vidal e Arda Turan a causa di fastidi muscolari. I due molto probabilmente non verranno convocati per l'incontro di domani, un'occasione persa soprattutto per il turco che fino a questo momento non ha disputato nemmeno un minuto in questa stagione. Gli osservati speciali, per quanto riguarda i canterani, sono Arnaiz e Alena, entrambi sono andati a segno nella scorsa giornata in casa dell'Osasuna nel match terminato 2-2.

Il Barcellona, poi, tornerà in campo sabato sera in Liga contro l'Athletic Bilbao al San Mames: l'anno scorso vinsero i catalani 1-0 grazie al gol messo a segno da Rakitic. Prima della sosta per le Nazionali, impegno in Champions League in casa dell'Olympiakos per staccare il pass per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo.