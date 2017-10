Coppa del Re - Oggi in campo Barcellona, Valencia e Siviglia

Prenderà il via oggi il secondo turno di Coppa del Re, si comincia a fare sul serio visto che entreranno in gioco le squadre della Liga. Si parte alle 19.30 con l'incontro tra Cartagena e Siviglia con gli uomini di Berizzo che non stanno attraversando un bellissimo momento: nelle ultime due partite, infatti, sono arrivate due rovinose sconfitte con lo Spartak Mosca in Champions League e con il Valencia in campionato. Nove gol presi ed uno solo realizzato nelle ultime due uscite, un passivo troppo grande per una squadra abituata a ben altri risultati. I padroni di casa, invece, militano nella Segunda Division B Gruppo 4 e nell'ultimo turno hanno battuto il Granada B 0-1 issandosi al secondo posto in classifica.

In contemporanea in campo il Malaga che farà visita al Numancia. Gli andalusi hanno cominciato la stagione in maniera pessima con un solo punto nelle prime nove giornate di campionato anche se sabato sera si sono visti dei piccoli passi in avanti nella sconfitta contro il Barcellona. Il club della comunità di Castiglia e Leon, invece, si trova al settimo posto in classifica della Segunda Division ma nell'ultima giornata ha perso 3-1 in casa contro il Granada. Alle 20.30 l'incontro più equilibrato di questa serata con Getafe-Alaves, entrambe le squadre militano nella Liga ed è lecito aspettarsi più equilibrio rispetto agli altri incontri. Nell'ultimo turno di campionato i padroni di casa hanno pareggiato contro il Levante mentre i baschi, che si trovano al penultimo posto, hanno perso in casa del Betis.

In campo anche il Valencia che se la vedrà contro la Real Zaragoza fuori casa. La squadra di Marcelino ha cominciato alla grandissima questo campionato con 21 punti in classifica e il secondo posto alle spalle del Barcellona. I padroni di casa, invece, si trovano a metà classifica nella Segunda Division e nell'ultimo turno hanno pareggiato 2-2 in casa del Siviglia B. Alle 21.30 in campo il Barcellona che giocherà in casa del Real Murcia. Valverde ha lasciato a casa molti titolari e darà spazio a chi ha visto meno il campo in questo brillante inizio di stagione con 11 vittorie e un pareggio tra campionato e Champions League. I padroni di casa militano nel Gruppo 4 della Segunda Division e occupano i bassi fondi della classifica dopo la sconfitta contro il San Fernando.

Chiude il quadro il Betis che giocherà sul campo del Cadiz. Gli andalusi hanno cominciato forte questo campionato e si trovano in zona Europa League dopo il successo contro l'Alaves. I padroni di casa, invece, militano nella Segunda Division e nell'ultimo turno hanno perso in casa dell'Huesca.