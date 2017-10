Coppa del Re - Barcellona a caccia del quarto successo consecutivo

Coppa del Re - Barcellona a cacca del quarto successo consecutivo

Questa sera il Barcellona farà il suo esordio in Coppa del Re in casa del Real Murcia. I catalani hanno iniziato alla grande questa stagione, nonostante le perplessità post-mercato, con undici vittorie e un pareggio tra campionato e Champions League. Nell'ultimo turno di Liga è arrivata la comoda vittoria col Malaga che, però, ha evidenziato qualche segno di stanchezza in alcuni titolari. Stasera infatti Valverde farà ampio turnover dando spazio a coloro i quali hanno avuto poco minutaggio fino a questo momento della stagione.

L'ex tecnico del Bilbao ha lasciato a casa Messi, Suarez, Umtiti, Paulinho, Iniesta, Sergio Busquets e Ter Stegen. I primi tre, comunque, non avrebbero potuto prender parte al match visto che devono scontare una giornata di squalifica per i gialli presi nella finale della scorsa stagione. Sono sedici i convocati per questo match con quattro calciatori del Barcellona B che sono Alena, Arnaiz, Cucurella e il portiere Ortola. Per quanto riguarda la formazione, invece, dovrebbe essere tutto già delineato con il 4-3-3. Cillessen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Semedo e Cucurella sulle fasce mentre i centrali saranno Mascherano e Vermaelen. A centrocampo Rakitic in cabina di regia con Andrè Gomes e Alena mezze ali, mentre in attacco il tridente sarà formato da Deulofeu, Alcacer e Denis Suarez.

Di fronte ci sarà il Real Murcia che milita nel Gruppo 4 della Segunda Division. Il club, però, non se la sta passando tanto bene visto che ha vinto solo una partita nelle ultime sette. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con uno scolastico 4-4-2 e la coppia d'attacco composta da Salva Chamorro e Jordan. Riparte oggi, dunque, la caccia del Barcellona alla quarta Coppa del Re consecutiva: i catalani hanno vinto le ultime tre edizioni (due volte contro l'Athletic Bilbao e una con l'Alaves) e sognano il poker per eguagliare il record del Real Madrid nel 1908 e proprio del Bilbao nel 1933.