Coppa del Re - Vincono Barcellona, Siviglia e Valencia, tracollo Malaga

Tante certezze e una sola vera sorpresa nella prima giornata del secondo turno di Coppa del Re. Ad aprire la giornata, o meglio, la serata è il Siviglia che dopo la batosta di Valencia torna a vincere e lo fa battendo 3-0 fuori casa il modesto Cartagena grazie alle reti di Sarabia e Correa, nel primo tempo, mentre nella ripresa arriva il sigillo finale di Muriel. L'unica sorpresa, come dicevamo in precedenza, riguarda il Malaga che viene sconfitto clamorosamente dal Numancia nei minuti finali con Nacho ed Escasi che ribaltano l'iniziale vantaggio andaluso di Jose Recio. Momento nerissimo, dunque, per la squadra di Michel che comunque potrà e dovrà rifarsi al ritorno.

Rodrigo e Dani Parejo in gol contro il Zaragoza

Una piccola sorpresa anche nel match più equilibrato della serata, quello tra Getafe e Deportivo Alaves. I baschi si impongono 1-0 con il gol di Santos nel finale di partita. Successo per il Valencia che batte 0-2 il Zaragoza grazie alle marcature di Rodrigo e Parejo negli ultimi dieci minuti di gara. Soffre un po' di più ma alla fine porta a casa l'intera posta in palio anche il Real Betis che vince 2-1 sul campo del Cadiz. La doppietta di Sergio Leon rende vano il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Fernandez. Vince, e non poteva essere altrimenti, anche il Barcellona che ne fa tre al Murcia grazie al gol di Alcacer, nel primo tempo, e alle reti di Deulofeu e del giovane Arnaiz nella seconda frazione di gioco. Le sfide di ritorno si giocheranno tra un mese esatto. Di seguito ricapitoliamo i risultati:

Cartagena - Siviglia 0-3

Numancia - Malaga 2-1

Getafe - Deportivo Alaves 0-1

Zaragoza - Valencia 0-2

Cadiz - Real Betis 1-2

Real Murcia - Barcellona 0-3