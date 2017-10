Barcellona-Coutinho: a gennaio si può chiudere

Circa due settimane fa vi avevamo parlato della possibilità di vedere Coutinho al Barcellona già nel mese di gennaio. L'estenuante trattativa, tramontata questa estate per volere del Liverpool, non si è mai spenta e nelle ultime settimane ha avuto un'accelerata che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti di tale operazione. Voci piuttosto fondate arrivano dall'Inghilterra mentre in Spagna, sponda catalana, sono quasi sicuri che l'ex Inter possa vestire blaugrana già nella prossima sessione di mercato. Praticamente tra due mesi o poco più.

Secondo Mundo Deportivo, quotidiano da sempre vicino alle vicende di Messi e compagni, il Liverpool è pronto a privarsi del suo numero 10 già in questa sessione per i famosi 150 milioni di euro. Il quotidiano ha ricostruito la situazione che si sta venendo a creare nel dettaglio, con il Barcellona che ha già da qualche settimana indicato in Coutinho l'obiettivo principale per la prossima sessione di calciomercato. Dopo la chiusura di questa estate, infatti, la volontà del club catalano è quella di rifinire già a gennaio la trattativa col Liverpool, onde evitare che il prezzo del cartellino salga ulteriormente o che qualche altra big europea possa inserirsi, Psg su tutte.

Lunedì scorso, inoltre, si è tenuto a Londra (in occasione di Tottenham-Liverpool) un incontro tra gli stessi dirigenti del Barca e Kia Joorabchian, uno degli agenti di Coutinho. Un contatto che ha certificato l'apertura del club allenato da Klopp alla cessione del giocatore per la cifra di 150 milioni di euro. Il Mundo Deportivo chiude spiegando le eventuali modalità di pagamento con il Barcellona che proverà comunque a trattare sulla cifra complessiva, proponendo una dilazione di pagamento in due tranche: commissione iniziale da 80 milioni di euro, al quale aggiungere ulteriori 30 milioni di bonus ancora da definire. Bisogna ricordare che il brasiliano potrà giocare solo in Liga e in Coppa del Re visto che in Champions ha già esordito, e segnato, con la maglia del Liverpool. La conclusione della trattativa, questa volta, sembra essere davvero vicina.