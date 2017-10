Copa del Rey, il Real sperimenta all'esordio contro il Fuenlabrada

Dani Ceballos in azione durante l'ultima partita di campionato contro l'Eibar. Fonte: LaLiga.es

Inizia da una trasferta contro una squadra di terza divisione spagnola, il Fuenlabrada (equipo di una cittadina non lontana da Madrid), l'avventura in Copa del Rey del Real di Zinedine Zidane. Una sfida, per i merengues dell'allenatore transalpino, che sulla panchina della Casa Blanca ha già vinto tutto, eccezion fatta proprio per la Coppa nazionale. Da stasera, ore 21.30, parte dunque la corsa del Madrid verso un altro titolo della sua stagione, con l'andata degli ottavi di finale della Copa del Rey.

Occasione per Zidane per far rifiatare i suoi uomini più rappresentativi, come Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Sergio Ramos, e testare invece la resa dei giovani, non solo quelli già presenti in rosa, ma anche quelli provenienti dal Castilla (convocati infatti tra gli altri i vari Moha, Quezada e Tejero). In porta ecco Kiko Casilla, estremo difensore di Copa, in campo però anche per l'infortunio recentemente occorso a Keylor Navas, mentre in difesa torna il marocchino Achraf (in Liga contro l'Eibar aveva giocato Nacho da terzino destro), con Theo Hernandez sulla corsia opposta. Centrali Nacho e Jesus Vallejo, al debutto stagionale dopo il ritorno dal prestito all'Eintracht Francoforte. A centrocampo Marcos Llorente prenderà il posto del brasiliano Casemiro come vertice basso, mentre una maglia in posizione di mezz'ala è già garantita a Dani Ceballos, ex Betis Siviglia che sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione. Toni Kroos potrebbe completare la mediana, anche se le continue rotazioni di Zidane potrebbero smentire le indicazioni della vigilia, con Lucas Vazquez e Marco Asensio a supporto dell'unica punta, il giovane Borja Mayoral. Convocati Varane, Marcelo, Isco e Benzema, tutti verosimilmente in panchina contro una squadra di terza divisione che stasera vivrà un sogno nell'affrontare i campioni del mondo, con ogni probabilità già proiettati alla trasferta di domenica pomeriggio in Liga sul campo del Girona e a quella successiva a Wembley, contro il Tottenham, per il primato nel girone di qualificazione di Champions League.