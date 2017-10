Coppa del Re - Vince il Celta Vigo, deludono Atletico Madrid e Villarreal

Tante sorprese nelle sfide che si sono giocate ieri sera nel secondo turno di Coppa del Re. Delude l'Atletico Madrid che non va oltre l'1-1 sul campo dell'Elche: gli uomini di Simeone passano in vantaggio dopo un quarto d'ora con Thomas Partey che corregge di testa un cross dalla destra. I Colchoneros si divorano due palle gol, con Vietto e Torres, e ad inizio ripresa subiscono la rete del pareggio con Lolo che trasforma dagli undici metri. Riesce a far peggio il Villarreal che cade in casa del Ponferrandina che vince grazie a una punizione splendida di Cidoncha al tramonto della prima frazione di gioco. Nella ripresa gli ospiti assediano la porta dei padroni di casa ma non trovano il gol del pareggio.

Non fa meglio l'Athletic Bilbao che, dopo la sconfitta col Leganes in campionato, non va oltre l'1-1 sul campo del Formentera: succede tutto nella ripresa e tutto in pochi minuti. Linan porta in vantaggio i suoi al 60' ma al 63' Raul Garcia, con un bel colpo di testa, fissa il risultato sul definitivo 1-1. Vince il Leganes che si impone 2-1 sul campo del Valladolid grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Diego Rico e Beauvue che rendono vano il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa di Cotan. La sfida più interessante della serata, alla vigilia, era Eibar-Celta Vigo e cosi è stato. I Galiziani vincono 2-1: qui succede tutto nella prima frazione di gioco, con Cabral che sblocca la situazione dopo quattro minuti con un bel colpo di testa. Al 18' arriva il pari basco con la zampata di Sergi Enrich ma al 44' il Celta torna avanti con un colpo di testa di Guidetti che regala il successo ai suoi. Di seguito i risultati.

FORMENTERA-ATHLETIC BILBAO 1-1

PONFERRANDINA-VILLARREAL 1-0

VALLADOLID-LEGANES 1-2

EIBAR-CELTA VIGO 1-2

ELCHE-ATLETICO MADRID 1-1