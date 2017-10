Liga, 10^ giornata. Barça a Bilbao, trasferte anche per Real e Valencia

Giocatori del Barça festeggiano dopo il 2-0 sul Malaga. Fonte: LaLiga.es

Dopo una settimana dedicata alle gare d'andata dei sedicesimi di finale di Copa del Rey, la Liga riparte nel week-end, a partire da sabato, per poi terminare lunedì con la decima giornata. Un turno che vede la capolista Barcellona volare a Bilbao per affrontare a San Mamès un Athletic in difficoltà. Trasferte anche per le inseguitrici, con il Valencia di Marcelino di scena a Mendizorroza contro l'Alavès e il Real Madrid di Zidane in Catalogna, sul campo del Girona. Tutta da seguire la sfida tra Siviglia, in crisi nelle ultime gare, e Leganès, principale sorpresa di campionato. Incontri importanti anche nei bassifondi: lunedì sera spicca la sfida tra il Las Palmas e il Deportivo La Coruna, con i galiziani che hanno appena esonerato il tecnico Pepe Mel. Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone al Wanda Metropolitano, a testare i miglioramenti del Villarreal. Il programma completo:

Sabato 28 ottobre. Ore 13. Alavès - Valencia. Riecco Bojan Krkic dal primo minuto per Gianni De Biasi e il suo Alavès, fermo a tre punti in classifica. A Mendizorroza i baschi avranno l'arduo compito di stoppare il Valencia di Marcelino, che si presenta a Vitoria secondo in classifica, con 21 punti, ma senza lo squalificato Dani Parejo, rimpiazzato in mediana da Carlos Soler, con Pereira sull'esterno insieme al fantastico Guedes delle ultime partite. Rodrigo-Zaza di punta, Garay centrale difensivo con Murillo.

Ore 18.30. Atletico Madrid - Villarreal. Cerca continuità l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che, dopo la vittoria al Balaidos di Vigo, è quarto in classifica a 19 punti. Al Wanda Metropolitano giunge il Villarreal di Calleja, sesto in risalita a 16 punti. In dubbio Koke e Carrasco per i colchoneros: pronti Correa e Thomas, con Kevin Gameiro miglior partner di Griezmann. Nel Submarino Amarillo confermata la coppia d'attacco Bacca-Bakambu, con Pablo Fornals alle loro spalle.

Ore 20.45. Athletic Bilbao - Barcellona. L'Athletic di Ziganda vivacchia a centro classifica a 11 punti, a caccia di punti contro la capolista Barcellona (prima a 25). Padroni di casa con i dubbi Balenziaga e Yeray. Aduriz di punta, alle sue spalle Williams, Raul Garcia e Cordoba. Blaugrana in formazione tipo, con il ballottaggio Deulofeu-Sergi Roberto ad agitare la vigilia di Ernesto Valverde.

Ore 22.30. Siviglia - Leganès. La batosta del Mestalla ha fatto scivolare il Siviglia di Eduardo Berizzo all'ottavo posto in classifica, a sedici punti. Al Ramon-Sanchez Pizjuàn arriva uno scatenato Leganès, addirittura quinto a 17 punti. Per i baschi dubbio N'Zonzi, con Ben Yedder favorito su Muriel e Correa su Nolito. Ospiti con Ruben Perez da recuperare a centrocampo.

Domenica 29 ottobre. Ore 12. Getafe - Real Sociedad. Al Coliseum Alfonso Perez ecco una Real Sociedad in emergenza. Squalificato Illarramendi, dubbi Elustondo, Odriozola, Kevin Rodrigues e Zurutuza. 14 punti per i baschi di Eusebio, che dovrebbero proprorre Sergio Canales a centrocampo, con Oyarzabal e Januzaj a supporto di Willian Josè. Padroni di casa a nove punti, che non vincono da tre partite.

Ore 16.15. Girona - Real Madrid. In Catalogna il Real Madrid va a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato (20 punti), contro un Girona che ha trovato ossigeno grazie al successo in Galizia contro il Depor. Per Zidane ancora Casilla tra i pali, ballottaggio Achraf-Nacho sulla destra, Isco alle spalle di Benzema e Ronaldo (centrocampo da decifrare in vista del Tottenham). Il Girona (9 punti) ritrova il bomber Stuani.

Ore 18.30. Eibar - Levante. Deve far punti l'Eibar di Mendilibar, scivolato al quart'ultimo posto in classifica con soli sette punti. A Ipurua arriva un Levante in fase di riflusso dopo un buon inizio di campionato (11 punti). Baschi con i dubbi Capa ed Escalante, e Kike Garcia favorito su Charles, valenciani che devono verificare le condizioni di Jason, con Morales e Ivi Lopez al fianco di Alex Alegria.

Ore 20.45. Malaga - Celta Vigo. Sempre più in crisi il Malaga, tristemente ultimo con un solo punto. A La Rosaleda è sfida al Celta Vigo di Unzue, battuto la settimana scorsa al Balaidos dall'Atletico. Necessari i tre punti per gli andalusi, mentre i galiziani recuperano il Tucu Hernandez e provano a risalire la classifica (decimi a 11 punti).

Lunedì 30 ottobre. Ore 21. Espanyol - Betis Siviglia. Padroni di casa in difficoltà dopo le ultime tre partite, che si affidano al Cornellà El Prat per invertire la rotta. Tutto confermato per Quique Sanchez Flores, contro un Betis (16 punti) che punta ormai alla zona Europa. Dubbio Tello, chance per Campbell, con Toni Sanabria sempre più leader offensivo.

Ore 21. Las Palmas - Deportivo La Coruna. Al Gran Canaria va in scena un vero e proprio scontro salvezza. Gli isolani sono reduci da cinque sconfitte consecutive, con soli sei punti in classifica, mentre i galiziani hanno esonerato Pepe Mel dopo il k.o. interno con il Girona (8 punti). Padroni di casa che potrebbero proporre Remy dal primo minuto, ospiti che recuperano Lucas Perez, probabile unica punta a scapito di Florin Andone, con Emre Colak sulla trequarti.