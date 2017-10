Coppa del Re - Vincono Real Madrid e Real Sociedad, colpo del Las Palmas

Si è concluso ieri sera il secondo turno di Coppa del Re con le ultime cinque sfide d'andata. Nessun problema per il Real Madrid che, imbottito di giovanissimi salvo qualche membro della prima squadra, batte 0-2 il Fuenlabrada grazie a due calci di rigore messi a segno nella ripresa da Asensio e Lucas Vazquez. Le squadre terminano la sfida in dieci per il doppio giallo di Candela, per i padroni di casa, e il rosso diretto a Vallejo per le Merengues. Vince anche la Real Sociedad che, nel primo match della serata, batte con il minimo scarto l'Esportiu grazie a un gol di Sergio Canales dopo mezz'ora del primo tempo.

Il colpo della serata, però, lo fa il Las Palmas che si impone 4-1 sul campo del Deportivo La Coruna: inizia ottimamente per gli ospiti la partita perché dopo sedici minuti arriva la doppietta di Momo, i padroni di casa accorciano, ad inizio ripresa, con Lucas Perez ma negli ultimi dieci minuti arriva la doppietta di Calleri che mette in cassaforte vittoria e qualificazione. Nell'altra sfida tra squadre di Liga, quella tra Girona e Levante, si impongono gli ospiti per 2-0 con Boateng che apre la marcature nel finale della prima frazione mentre nella ripresa arriva il sigillo di Doukoure. Termina senza reti, invece, la sfida tra Tenerife ed Espanyol. Di seguito tutti i risultati della serata:

LLEIDA ESPORTIU - REAL SOCIEDAD 0-1

DEPORTIVO LA CORUNA - LAS PALMAS 1-4

GIRONA - LEVANTE 0-2

FUENLABRADA - REAL MADRID 0-2

TENERIFE - ESPANYOL 0-0