Barcellona alla prova Athletic

Inizia quest'oggi il decimo turno di Liga. In attesa del Real, impegnato domani sul terreno del Girona, spazio al Barcellona. Tornata in trasferta per Valverde, chiamato a consolidare, sul campo della sua ex squadra, il predominio sul campionato nazionale. Il Barca comanda la graduatoria con quattro lunghezze sul Valencia e cinque sul Madrid di Zidane, principale antagonista nella corsa al titolo. 25 punti, frutto di 8 successi e un pari, al Wanda Metropolitano con l'Atletico. Non conosce sconfitta il Barcellona, schiacciasassi anche in Champions. Tre partite, un solo gol subito, 9 punti e qualificazione in tasca. Il rischio, in questi casi, è dietro l'angolo, un ribaltone può spezzare l'inerzia favorevole e incupire il cielo blaugrana, fin qui azzurro splendente.

Tre reti al Murcia in Coppa del Re, dopo l'affermazione opaca con il Malaga. Porte girevoli, il tecnico muove le sue pedine, senza intaccare una base ormai solidificata nel tempo. Per la gara con l'Athletic, in agenda alle 20.45, poche novità. Manca Iniesta, problema agli adduttori della coscia destra, si rivede Jordi Alba. Queste le notizie dal fronte catalano. Solita linea a quattro dietro, con S.Roberto nel ruolo di jolly. Può collocarsi sulla fascia destra di difesa, ma anche in sostituzione del centrocampista spagnolo. Umtiti - vero leader in stagione - e Piqué a blindare Ter Stegen, con Busquets a snellire il giro-palla. Rakitic offre qualità nel mezzo, Messi e Suarez detengono compiti offensivi, con Deulofeu a rifinire il tridente. Fuori causa Vermaelen, Arda Turan, Aleix Vidal, Rafinha e ovviamente Dembélé.

I convocati

FC Barcelona: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, André Gomes, Umtiti, O. Busquets e David Costas.

L'Athletic si trova in una posizione intermedia di classifica, 11 punti all'attivo, 7 conquistati nel catino di casa. Due battute d'arresto esterne, nel mezzo il sigillo di misura con il Siviglia tra le mura amiche. Deve costruire al San Mamés la sua stagione. Aduriz guida l'undici, alle sue spalle si muovono tre effettivi di corsa e tecnica. Vesga e San José comandano la mediana, Laporte è il punto di riferimento della retroguardia. Applicazione ed attenzione per scardinare il fortino di Valverde.

Athletic Club: Arrizabalaga, Bóveda, Saborit, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Williams, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, Sabin Merino, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Córdoba, Núñez.