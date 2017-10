Liga - Il Barcellona non si ferma: Messi e Paulinho abbattono l'Athletic Bilbao

Nella decima giornata di Liga, il Barcellona di Ernesto Valverde conquista altri tre punti, questa volta in terra basca. Nulla possono i biancorossi di Ziganda, autori di un'ottimo avvio di partita ma schiantati dalle reti di Messi e Paulinho, al 36' e al 92'. Da segnalare anche due legni colpiti dai blaugrana nel primo tempo.

Il tecnico di casa Cucu Ziganda schiera i suoi con il 4-2-3-1, fra i pali gioca Arrizabalaga, difesa a quattro formata da Boveda, Nunez, Laporte e Lekue a sinistra. A metà campo ecco Iturraspe e San Jose, dietro la lina di trequartisti composta da Williams, Garcia, Cordoba a supporto dell'unica punta Aduriz.

Rispondono i blaugrana schierati da Valverde con il 4-3-3, in porta Ter Stegen, difesa guidata da Pique e Umtiti centrali, terzini Sergi Roberto a destra e Alba a sinistra. A metà campo giocano Paulinho e Rakitic ai lati di Busquets, davanti a sorpresa ecco Gomes sulla sinistra, con Suarez e Messi a completare il tridente.

Inizio di marca azulgrana, Barcellona che tiene come di consueto il pallone manovrando con velocità alla ricerca degli spazi giusti per punire. La prima occasione da rete è proprio per i catalani, con Messi che al 6' raccoglie palla dal limite e calcia di sinistro con potenza trovando la pronta risposta di Kepa. Al 14' ecco la prima occasione biancorossa, con Lekue che calcia da buona posizione trovando l'opposizione con il corpo da parte di Umtiti. Passano tre minuti ed è ancora il Bilbao a farsi pericoloso, questa volta con Aduriz: il basco anticipa Pique di testa su bel cross di Williams, ma trova la parata plastica di Ter Stegen. Prosegue il bel momento dei padroni di casa che qualche minuto dopo spaventano severamente gli ospiti grazie, ancora, ad Aduriz che viene lanciato e si presenta a tu per tu col portiere tedesco, miracoloso a respingere il tiro dell'attaccante basco.



Il brivido corso sveglia il Barcellona che reagisce immediatamente con Messi, il quale brucia due difensori su lancio di Rakitic, salta il portiere ma colpisce il palo. Nel giro di cinque minuti ci sono altre tre occasioni per i blaugrana, prima con Rakitic che impegna Kepa dai 25 metri, poi due volte con Suarez: prima sfiora il palo da posizione defilata, poi viene chiuso all'ultimo dall'intervento provvidenziale di Laporte. Il gol è nell'aria ed arriva al 36': Jordi Alba riceve da Messi sulla sinistra e punta il fondo, mette in mezzo un pallone arretrato proprio per la "Pulce" che col mancino infila il povero Kepa.

Il gol segnato non frena per niente la furia blaugrana, Suarez va vicino alla rete su punizione e, in chiusura di primo tempo, Paulinho calcia molto bene su cross di Messi centrando il secondo legno della serata per il Barcellona.

Nella ripresa è ancora la squadra di Valverde a tenere in mano il pallino del gioco e a dettare i ritmi della partita, creando subito due palle gol prima con Gomes, il cui tiro è messo in angolo da Kepa, poi con Suarez che impegna severamente il portiere di casa. Non resta però a guardare il Bilbao, che al 53' torna a farsi prepotentemente vedere in avanti andando a centrare la traversa con l'intramontabile Raul Garcia, bravo a staccare di testa, ma sfortunato. Ancora Bilbao nei minuti seguenti, Iturraspe si rende pericoloso da fuori senza però centrare lo specchio della porta, lo stesso fa qualche minuto più tardi Williams, il cui tiro è deviato da Alba. Si abbassano i ritmi del match, Ziganda inserisce Benat per San Josè nel tentativo di recuperare il risultato che però non sembra essere destinato a cambiare. I baschi ci provano comunque fino alla fine e Aduriz, all'85', chiama ad un altra super parata Marc Andrè Ter Stegen, che risponde presente sul colpo di testa del centravanti spagnolo. Negli ultimissimi minuti il Barça prova a sfruttare i contropiedi e proprio da uno di questi arriva l'azione del raddoppio: Messi conduce la transizione offensiva servendo Suarez il cui tentativo è respinto da Kepa sui piedi di Paulinho che, a porta vuota, non può far altro che segnare la rete del definitivo 0 a 2.

Il Barcellona sale quindi a 28 punti in classifica, a +8 sul Real Madrid che sarà impegnato sull'imprevedibile campo del Girona. Il Bilbao rimane ad undici punti in classifica, perdendo lunghezze dalla zona Europa, obiettivo minimo del club basco.