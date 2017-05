Ligue 1 - Il Monaco ospita il Tolosa allo Stade Louis II

La Champions League chiama, il Monaco risponde giocando d'anticipo. La squadra monegasca disputa la giornata di campionato nel pomeriggio del sabato, non potendo scendere in campo il giorno prima (come la Juventus) a causa del precedente impegno infrasettimanale contro il Paris Saint-Germain. Proprio la gara del Parc des Princes ha lasciato scorie sulla squadra e Jardim in particolare, reo di aver mandato in campo una formazione non competitiva snobbando l'impegno. Soltanto Raggi e Germain, infatti, hanno messo piede in campo nella disfatta di coppa.

Scelta condivisibile o no, il tecnico portoghese ha nel mirino la semifinale di Champions contro la Juventus e il campionato. Oggi, a far visita al Monaco arriva il Tolosa. Una squadra che viaggia a metà classifica, con il +10 sulla zona retrocessione e il precedente dell'andata che dà fiducia. Ad ottobre i monegaschi caddero per 3-1 allo Stadium Municipal, rimediando una delle tre sconfitte stagionali in Ligue 1. I biancorossi devono assolutamente vincere per mantenere il primtato: l'attuale classifica li vede al primo posto con il PSG a quota 80 punti ma c'è una partita ancora da recuperare.

Contro i biancoviola torneranno ad agire nel reparto offensivo i fantastici quattro: Thomas Lemar e Bernardo Silva sulle fasce, Kylian Mbappé e Radamel Falcao in attacco. In mezzo al campo non ci sarà molto probabilmente Tiemoué Bakayoko, vittima di una botta al setto nasale in allenamento: pronto João Moutinho ad affiancare Fabinho. Sulla completa via del recupero Mendy e Carrillo mentre Sidibé dovrebbe saltare anche la Juventus perché reduce da appendicite. Subasic tornerà a difendere i pali della porta mentre Raggi potrebbe cimentarsi nel ruolo di terzino sinistro nella partita odierna. Dirar sarà il laterale basso di destra.

La probabile formazione

(4-4-2): Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Raggi; Bernardo Silva, Fabinho, João Moutinho, Lemar; Mbappé, Falcao. All. Jardim L.