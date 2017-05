Ligue 1: il Monaco prova a scappare, impegno interessante per il Nizza

Accantonato momentaneamente il sogno europeo, con l'andata poco fruttuosa, trasferta da non sottovalutare per il Monaco capolista, in casa di un Nancy costretto a vincere per non peggiorare ulteriormente una difficile situazione di classifica. La neo-promossa venderà cara la pelle, i biancorossi vorranno tenere ancora a distanza le inseguitrici. Pronti a scrollarsi di dosso la sconfitta contro il Nizza, poi, i parigini di Emery, che non dovrebbero avere problemi contro un Bastia sempre ostico da affrontare. Il Paris Saint-Germain farà leva su un collettivo di molto superiore, i Turchini sulla forza della disperazione. Novanta minuti lontani da Nizza, poi, per i rossoneri di Favre, contro un Marsiglia a solo un punto dall'Europa League. Si prevede una sfida ricca di emozioni.

Impegno casalingo molto difficile, al contrario, per l'Olympique Lyonnais, che non dovrà affatto sottovalutare un Nantes tremendamente in forma e reduce dalla bella vittoria in casa del Caen. I leoni di Génésio, sconfitti dall'Ajax in Europa League, sono state raggiunte dalle altre inseguitrici, rischia seriamente di complicarsi la stagione, motivo che renderà il match dei padroni di casa molto interessante. Partita ugualmente delicata, poi, per il Girondins de Bordeaux, in casa di un Saint Etienne mai troppo docile in casa. Anche se lontani dal quinto posto, les verts cercheranno di lottare fino alla fine, sapendo di non aver nulla da perdere. Sfida senza pretese, inoltre, tra Rennes e Montpellier, che si giocheranno tre punti buoni per concludere al meglio la stagione.

Nelle zone basse, sfida lontana dalle mura amiche per il Caen, costretto a fare punti in casa di un Tolosa saldo a centro classifica. I biancoviola non vorranno perdere davanti al proprio pubblico, gli ospiti saranno spinti dall'obbligo dei tre punti. Discorso analogo, poi, per il Dijon, che troverà forse meno difficoltà in casa di un Guingamp meno pericoloso del Tolosa. La neo-promossa cercherà di allontanarsi dalle ultime posizioni, chiudendo una stagione complicatasi giornata dopo giornata. Può approfittarne di eventuali passi falsi, inoltre, il Lorient, leggermente in ripresa e dunque convinto di poter vincere anche contro un Angers in caduta libera. Che sia la giornata dei naselli? Vorrà chiudere al meglio una stagione cominciata bene ma terminata in flessione, infine, il Metz: non sarà facile, però, superare il Lille.

DI SEGUITO I MATCH DI GIORNATA:

05.05. 20:45 St. Etienne Bordeaux

06.05. 17:00 Paris SG Bastia

06.05. 20:00 Guingamp Dijon

06.05. 20:00 Lilla Metz

06.05. 20:00 Lorient Angers

06.05. 20:00 Nancy Monaco

06.05. 20:00 Tolosa Caen

07.05. 15:00 Rennes Montpellier

07.05. 17:00 Lione Nantes

07.05. 21:00 Marsiglia Nizza