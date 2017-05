Ligue 1 - Edinson Cavani eletto miglior giocatore dell'anno

Fonte: Getty Images

Edinson Cavani del Paris Saint-Germain è stato eletto miglior giocatore della Ligue 1 della stagione 2016/2017 da un sondaggio fra i calciatori che militano nel campionato francese. Il centravanti uruguayano ha segnato fin qui 35 gol in campionato che non sono però bastati a vincere il titolo, il quale si è 'incamminato' verso altri lidi, quelli del Principato di Monaco. Il Matador, ex centravanti del Napoli, succede a Zlatan Ibrahimovic, e nello speciale sondaggio ha preceduto 'pezzi pesanti', quali Bernardo Silva del Monaco, Alexandre Lacazette del Lione e Marco Verratti sempre del Psg.

I protagonisti della serata sono stati, ovviamente, i calciatori e lo staff del Monaco, vera sorpresa della stagione. Vicino a conquistare il titolo, semifinalista di Champions League, l'annata dei biancorossi può essere tranquillamente etichettata, giudicata come una stagione fiabesca. Proprio l'allenatore della compagine monegasca, Leonardo Jardim, è stato eletto miglior allenatore della Ligue 1, mentre a forgiarsi del riconoscimento di miglior giovane, è stato Kylian Mbappè. Il furetto che tanto bene ha fatto durante l'intero arco della stagione, ha avuto la meglio sugli altri tre, agguerriti, candidati: il compagno di squadra Thomas Lemar, Adrien Rabiot del PSG e Wylan Cyprien del Nizza. Non è tutto, in quanto anche un altro esponente della rosa del Monaco ha ricevuto uno speciale riconoscimento: Danijel Subasic è stato eletto miglior portiere. Infine, il centrocampista del Chelsea Ngolo Kante, fresco vincitore del titolo in Premier League, è stato giudicato miglior giocatore francese che milita in campionati esteri.

Dopo i vari riconoscimenti individuali, è stata stilata la formazione tipo. Presente, tra i 'magnifici undici', anche il nostro connazionale, Marco Verratti, fulcro del centrocampo del Paris Saint Germain. Questa la squadra completa: Subasic (Monaco); Sidibe (Monaco), Thiago Silva (PSG), Glik (Monaco), Mendy (Monaco); Seri (Nizza), Verratti (PSG), Bernardo Silva (Monaco): Lacazette (Lione), Mbappe (Monaco), Cavani (PSG). In conclusione di serata, il premio come 'gol più bello' è stato attribuito a Memphis Depay per la sua prodezza nel 4-0 dell' Olympique Lione contro il Tolosa.