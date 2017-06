Ligue 1 - Si parte il 4 Agosto. Debutto casalingo per Monaco e PSG

Poco fa ha preso forma la Ligue 1 2017/2018. E' stato pubblicato oggi il calendario del massimo campionato francese, giunta all'edizione numero 80. Prenderà il via il 4 Agosto, ovvero una settimana prima rispetto alla data in cui iniziò lo scorso anno. Questo anticipo si è deciso per venire incontro alle esigenze della Nazionale francese, in vista del prossimo campionato Mondiale che si disputerà nel giugno prossimo in Russia. La stagione calcistica transalpina prenderà ufficialmente il via leggermente prima, e cioè il 29 luglio, giorno nel quale si disputerà la supercoppa, a Tangeri, tra il Monaco campione di Francia ed il Paris Saint Germain, vincitore della coppa nazionale. Ci sarà ancora un duello tra le due squadre che si sono contese il campionato la scorsa stagione, dando vita ad uno scoppiettante testa a testa che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, fino alle ultime battute del torneo.

Tutto sommato, la prima giornata è abbastanza abbordabile per tutte le squadre che avranno come obiettivo la vittoria finale del campionato. I campioni in carica del Monaco apriranno le danze in casa, allo Stadio Louis II, contro il Tolosa, mentre i rivali del PSG, sempre in casa, al Parco dei Principi, ospiteranno la neopromossa Amiens. Il Nizza, con il punto interrogativo rappresentato dalla presenza di Mario Balotelli, andrà a far visita al St Etienne, mentre il Nantes di Claudio Ranieri si recherà a Lilla. Debutteranno in casa anche le due outsider Lione e Marsiglia, che se la vedranno, rispettivamente, contro lo Strasburgo e il Dijon.

Questa la prima giornata:

Montpellier-Caen;

PSg-Amiens;

St Etienne - Nizza;

Metz - Guingamp;

Lille - Nantes;

Angers - Bordeaux;

Lione - Strasburgo;

Troyes - Rennes;

Marsiglia - Dijon;

Monaco - Tolosa;

I BIG MATCH:

4/a giornata: Monaco - Marsiglia

6/a giornata: Paris Saint-Germain - Lione

10/a giornata: Marsiglia - Paris Saint-Germain

12/a giornata: Saint-Etienne - Lione

14/a giornata: Monaco - Paris Saint-Germain

18/a giornata: Lione - Marsiglia

22/a giornata: Lione - Paris Saint-Germain

23/a giornata: Marsiglia - Monaco

24/a giornata: Monaco - Lione

27/a giornata: Paris Saint-Germain - Marsiglia

30/a giornata: Marsiglia - Lione

33/a giornata: Paris Saint-Germain - Monaco