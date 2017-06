Paris Saint-Germain - Verratti è un rebus: "Non torno in Francia, voglio il Barcellona"

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain. | gazzamercato.it

Nel calciomercato, come ogni anno, stanno venendo fuori le più inaspettate telenovele fra club e calciatori. E mentre il Real Madrid si sta districando nella delicata questione Cristiano Ronaldo e il Milan ha ormai rinunciato alla possibilità di rinnovo di Donnarumma, in Francia Marco Verratti sta infiammando tutte le testate giornalistiche del Paese e non con il caso riguardante la sua cessione: ci sono importanti novità a riguardo.

La questione è su per giù questa: l'italiano è stanco di Parigi ed ha intenzione di andarsene, destinazione Barcellona, dove sarebbe graditissimo al neo-tecnico Valverde. I blaugrana hanno già presentato un primo approccio al club transalpino, con un'offerta di 100 milioni di euro, per adesso rifiutata ma non per motivi economici. I parigini infatti, rappresentati dal proprio Presidente Nasser Al-Khelaifi, non hanno alcuna intenzione di cedere l'ex Pescara ed anzi stanno cercando di trattenerlo a qualsiasi costo, letteralmente: pare infatti che lo sceicco abbia intenzione di provare un all-in col proprio mediano, provando a convincerlo a restare con un aumento d'ingaggio piuttosto rilevante. La novità nella questione consiste in un presunto comunicato, breve ma estremamente significativo, che Verratti stesso avrebbe fatto giungere alla dirigenza che attualmente detiene il suo cartellino: "Lasciatemi andare al Barcellona, io a Parigi non torno" è ciò che riporta la Gazzetta dello Sport. Venissero confermate queste clamorose esternazioni, sarebbe una rottura non definitiva ma quasi: a quel punto, provare a riavvicinare le parti sarebbe davvero complicato.

Insomma la trattativa sta entrando nel vivo e potrebbe rivelarsi più breve del previsto: certo se il PSG accettasse la possibilità di cessione, bisognerebbe capire la cifra richiesta dai parigini che per adesso non hanno minimamente aperto ad una possibilità di vendita della propria stella, e quindi non hanno fatto trapelare la propria posizione sotto l'aspetto economico. Vedremo: la sensazione è che Verratti, ogni giorno che passa, si avvicini sempre di più alla Catalogna.