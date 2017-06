Monaco - Colpo in prospettiva: preso Mboula dal Barcellona

Colpaccio in prospettiva per il Monaco che si assicura le prestazioni di Jordi Mboula, talento cristallino della famosa Cantera del Barcellona. Manca l'ufficialità, ma ormai l'operazione è in dirittura d'arrivo. Il club monegasco è pronto ad accogliere un altro prospetto importante, dopo un'annata fantastica conclusa con l'esplosione di giocatori come Mbappè, Lemar, Sidibe.

Jordi Mboula è un esterno offensivo classe '99 e rappresenta uno dei gioielli più luminosi della Masia. Il giocatore vestirà la maglia del Monaco per 3 milioni, con il club blaugrana che questa volta non avrà il diritto di recompra. La notizia non è stata accolta affatto bene in Catalunya. Diverse le critiche rivolte alla società, accusata di aver lasciato andare un altro campioncino dal sicuro avvenire. In questa stagione, il calciatore spagnolo si è messo in luce realizzando otto reti nella Youth League, di cui uno meraviglioso contro il Borussia Dortmund, e otto in campionato. Mboula è prettamente un'ala, che può giocare sia a destra che a sinistra, dotato di una buona velocità e una grande progressione che gli permette di lasciare sul posto gli avversari. È abile nell'uno contro uno ed ha un destro interessante, la stessa cosa non si può dire del mancino, migliorabile. Molto forte nello scontro fisico, dove sfrutta tutti i suoi 182 cm, ha muscoli già abbastanza formati. Ha un ottimo fiuto per il gol, come dimostrano le 16 reti nella passata stagione, ma allo stesso tempo sa essere generoso, realizzando sempre un buon numero di assist come la scuola del Barcellona insegna.

Adesso Mboula è pronto a fare il grande salto e la Ligue 1 potrebbe fungere da trampolino per entrare definitivamente nel calcio che conta.