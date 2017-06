Psg - 220 milioni per il mercato: Ronaldo e Mbappè in cima alla lista

Dopo una stagione da dimenticare, il Paris Saint-Germain riparte dal calciomercato e fa sul serio. Secondo L'Equipe, infatti, il club parigino avrebbe intenzione di spendere 220 milioni per regalare ad Emery una squadra competitiva sotto tutti i punti di vista, dopo la clamorosa eliminazione in Champions contro il Barcellona ed il secondo posto in campionato dietro al Monaco di Jardim.

Giugno movimentato in casa Psg, con lo scontro tra il club e Verratti, a causa del mal di pancia del centrocampista che vuole a tutti i costi il Barcellona. Ecco perché lo sceicco Al Khelaifi potrebbe mettere sul piatto più di 200 milioni per allestire una rosa tale da convincere il giocatore italiano a restare. In cima alla lista del club non può che esserci lui: Cristiano Ronaldo. Secondo fonti vicine alla squadra, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a sborsare 150 milioni per avere il fuoriclasse portoghese, garantendogli un ingaggio superiore a quello che il numero 7 percepisce a Madrid. Operazione comunque difficile, Florentino Perez ha rassicurato tutti circa la permanenza del quasi cinque volte Pallone D'oro e inoltre il Psg dovrà concentrarsi anche su altri reparti, come la difesa e il centrocampo, viste le possibili partenze di Verratti, come detto, e Matuidi.

Il piano B, se così può essere definito, è Kylian Mbappè, oggetto del desiderio dei top club europei. Secondo Le Parisien, Emery avrebbe dato il consenso ma per strapparlo al Monaco ci vorranno 130 milioni e il giocatore sembra essere attratto da una sola maglia: quella del Real Madrid. Che sia l'inizio di un intreccio clamoroso o solo fantamercato?