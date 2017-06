Il PSG disposto a far follie per Gareth Bale

Quella che si è appena conclusa non è stata di certo una stagione esaltante per il Paris Saint-Germain, che ha fallito il titolo in Ligue 1, cedendo il passo al Monaco dei miracoli. In più, va aggiunta la cocente delusione in seguito all'eliminazione beffa (e rocambolesca) col Barcellona negli ottavi di Champions League, che ha lasciato strascichi nell'ambiente parigino. La sola vittoria della Coppa di Francia non ha arrecato dosi di sollievo ad una compagine partita per vincere tutto, dentro e fuori i confini nazionali. Il presidente Al Khelaifi sembra intenzionato ad intervenire in maniera massiccia sul mercato estivo, senza lasciare nulla di intentato, per rinforzare la rosa nel modo giusto, e quindi lasciarsi alle spalle l'amarezza, l'insoddisfazione della passata stagione.

Il quotidiano locale Le Parisien ha riportato l'indiscrezione secondo la quale il club parigino si sia fiondato sul madrileno Gareth Bale, dopo aver trattato nelle scorse settimane altri calciatori di primissimo livello, quali Cristiano Ronaldo, Sergio Aguero e Kylian Mbappè. Proprio su quest'ultimo, altro pezzo pregiato del calciomercato europeo - definito da molti il nuovo Thierry Henry - il PSG sembra essere stato scavalcato proprio dalle merengues ed al momento la destinazione più probabile, per il gioiellino francese, è la capitale spagnola. Questo, avvalorerebbe la tesi di una possibile partenza del gallese, il quale con Mbappè, Ronaldo e Benzema a fargli da concorrenza, farebbe parecchia fatica a trovare posto nell'undici titolare.

In questo scenario, il Paris Saint-Germain starebbe pensando di fiondarsi su Bale, per offrirgli non solo una caterva di milioni, ma anche un posto da titolare, fisso, nella prima linea parigina. Al Khelaifi è già pronto a rompere gli indugi e presentarsi alle porte del Real Madrid con un'offerta parecchio succulenta, caratterizzata da cifre monstre. Bale, prelevato per 101 milioni di euro da Florentino Perez nell'estate del 2013, quest'anno ha vissuto un'annata sfortunata, costellata da numerosi infortuni, e potrebbe quindi intraprendere una nuova avventura professionale, rilanciandosi nella capitale francese. Dopo aver fallito lo scorso anno, il PSG è intento a costruire una squadra di stelle, che avranno il compito di guidare il club in vetta al calcio continentale.