Psg, contatti con il Liverpool per Coutinho

Giorni caldi in casa Paris Saint Germain. Da Verratti aJames Rodriguez passando per Coutinho. Già, il Brasiliano, perché secondo il quotidiano Inglese Daily Mirror, il club dello sceicco Al Khelaifi si è fatto avanti nelle ultime ore contattando il Liverpool per il centrocampista offensivo. Il club inglese valuta l'ex Inter circa 100 milioni di euro ma il problema, per il club Francese, non sono certo i soldi.

Coutinho era già stato accostato, in questa sessione di mercato, a top club importanti come il Barcellona il quale ha virato su Marco Verratti e, a proposito di questo intrigo, oggi dovrebbe esserci un incontro importate tra il centrocampista della Nazionale, con il suo agente, e la dirigenza del club Parigino per parlare del futuro e sopratutto delle volontà del calciatore che nelle scorse settimane aveva manifestato il desiderio di andare via.

Tornando al capitolo Coutinho, bisognerà aspettare qualche giorno per capire se l'idea può diventare una trattativa perché tutto dipende all'acquisto o meno di James Rodriguez. Secondo le fonti Francesi il Paris sarebbe molto vicino a chiudere per il talento Colombiano a una cifra vicina ai 65 milioni di euro. Tutto dipenderà da questo? Forse no, perché dalle parti del Parco dei Principi problemi di soldi non ne hanno e la voglia di riscattarsi, dopo una stagione da dimenticare, è tanta. Coutinho potrebbe essere l'uomo giusto per dare quel cambio di marcia ad una squadra che vuole essere protagonista anche oltre i confini.