Marsiglia, affare fatto per l'arrivo di Luiz Gustavo

Photo by "OM Olympique De Marseille"

La telenovela Luiz Gustavo è finalmente terminata. In ogni sessione di mercato, estiva o invernale, il suo nome era prontamente tirato in ballo dai media e accostato a diverse squadre, in primis Inter e Juventus. Qualche settimana fa venne etichettato come futuro playmaker del Milan, ma a quanto pare siamo arrivati ad una conclusione. Non ci sarà la Serie A nel suo destino, ma bensì la Ligue 1. E' ufficiale il suo passaggio al Marsiglia, con i francesi che hanno sborsato solamente 8 milioni di euro per via del suo contratto in scadenza nel 2018. Ha firmato un contratto quadriennale, e insieme alla new enty Germain sarà subito a disposizione di Rudi Garcia.

Per un Marsiglia che si compone, c'è un Wolfsburg che si decompone. I tedeschi non possono permettersi di trattenere i propri gioiellini, e lo hanno già dimostrato cedendo Ricardo Rodriguez al Milan. Complice è la deludente stagione che si è conclusa con una salvezza raggiunta solamente agli spareggi. I francesi, invece, hanno disputato un discreto campionato centrando l'Europa League. E' per questo motivo che la società sta cercando di regalare al tecnico dei calciatori esperti e in grado di sposarsi perfettamente con il suo credo calcistisco. Germain e Gustavo sono i primi due colpi di spessore, all'orizzonte ulteriori innesti.