Clamoroso Dani Alves: sarà del Psg, il City rimane a bocca asciutta

Fonte immagine: Fox Sports

Dani Alves sorprende (quasi) tutti. Dopo aver spiazzato i tifosi della Juventus chiedendo la cessione, il giocatore brasiliano è in procinto di firmare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, voltando così le spalle al Manchester City del suo mentore Pep Guardiola in maniera piuttosto clamorosa. Dopo la partenza da Torino, infatti, l'ex Barcellona sembrava totalmente orientato a volare in Inghilterra: lo aveva fatto capire anche a parole, in passato, spiegando come volesse un'esperienza nuova ed esprimendo il desiderio di giocare in Premier League. E invece no, nulla di tutto ciò.

La bomba di mercato è stata sganciata ieri dall'Equipe, che aveva annunciato la presenza in quel di Parigi del giocatore, accompagnato dalla moglie. A testimonianza, è comparsa anche una foto sui social, postata proprio dalla moglie, che ritrae Dani Alves con Marquinhos, fresco di rinnovo contrattuale con i parigini.

Marquinhos e Dani Alves. | Fonte immagine: Twitter

Stando ai rumors, oggi dovrebbe essere ufficializzata l'operazione, mentre ieri si sono svolte le visite mediche. Si tratta ovviamente di un colpo a parametro zero, ma stupisce la cifra che Dani Alves percepirà: Sport.es parla infatti di 7 milioni l'anno, con il contratto che avrà durata biennale. Più del doppio di quanto annualmente percepiva alla Juventus, probabilmente anche più di quanto gli offriva il Manchester City, che sembrava davvero primo e unico candidato in corsa, potendo contare sulla presenza di Guardiola.

Al Psg il terzino classe 1983 ritroverà compagni di nazionale quali il sopracitato Marquinhos e Thiago Silva, oltre a Lucas Moura, anche se con le valigie in mano. Il suo arrivo pone a questo punto come certa l'uscita di Serge Aurier, già in vendita da alcune settimane (con telefonata della Juventus annessa). Il Manchester City chiuderà invece Kyle Walker, mentre la Juventus continuerà a guardarsi intorno, tentando di affondare il colpo nei prossimi giorni. Dani Alves, invece, vola all'ombra della Tour Eiffel. Oggi sarà ufficiale.