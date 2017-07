Lemar vuole solo l'Arsenal, chiesta al Monaco la cessione

Thomas Lemar potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell'Arsenal. Dopo l'acquisto di Alexandre Lacazette i Gunners potrebbero mettere a segno un altro importante colpo per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo il quotidiano Inglese "The Sun", infatti, l'esterno offensivo classe 95' del Monaco avrebbe deciso di trasferirsi all'Arsenal chiedendo la cessione al club monegasco. Sempre secondo le fonti d'oltremanica il suo cartellino dovrebbe costare ai Gunners una cifra intorno ai 60 milioni di euro, le prime due offerte, di 30 e 45 milioni, sono state rispedite al mittente. Lemar, che ha ancora tre anni di contratto con il Monaco, ha chiesto la cessione per misurarsi in un campionato difficile e affascinante come la Premier e, contemporaneamente, giocare con il connazionale Lacazette.

L'arrivo di Lemar potrebbe portare alla cessione di Giroud, che piace a Marsiglia e Borussia Dortmund, ma bisogna tenere d'occhio anche Alexis Sanchez che più volte ha manifestato il desiderio di giocare in Champions, competizione a cui l'Arsenal non parteciperà in questa stagione. Di contro, questa potrebbe essere la terza cessione eccellente del Monaco dopo gli addii di Bakayoko, al Chelsea, e Bernardo Silva, sponda Manchester City, dove potrebbe accasarsi anche Mendy.