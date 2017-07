Il Paris Saint-Germain pronto a fare follie per Neymar

Il Paris Saint-Germain è pronto a fare follie per avere Neymar. Secondo fonti spagnole e francesi, lo sceicco Al Khelaifi sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore brasiliano per strapparlo al Barcellona. Siamo di fronte a cifre da far girare la testa: 222 milioni di euro da versare nelle casse del club Catalano per portare il fuoriclasse del Barca al Parco dei Principi.

Al momento l'operazione sembra molto difficile visto che Neymar si trova molto bene a Barcellona ed anche l'ottimo rapporto con Messi e Suarez; inoltre il brasiliano ha da poco rinnovato il suo contratto con conseguente, e notevole, aumento di stipendio. La scelta, comunque, spetterà al giocatore: accettare l’altissima offerta di ingaggio del Psg o restare al Barca dove sta, tra l'altro, affrontando la preparazione estiva sotto la guida del nuovo tecnico Valverde.

Il Ds blaugrana Robert Fernandez, durante la conferenza stampa di oggi, ha comunque ha rassicurato l'ambiente barcellonista con queste parole: "Non credete che qualcuno paghi la clausola. Un Barca senza Neymar non succederà".

Secondo AS, quotidiano più vicino al Real, invece il padre del giocatore dovrebbe vedere nei prossimi giorni a Parigi il proprietario del club francese, Nasser Al Khelafi. Per adesso sono solo voci ma questo mercato estivo ci ha insegnato che può succedere di tutto perché quando c'è di mezzo il Psg non ci sono cifre che possano reggere.