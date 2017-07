Barcellona, Neymar ai compagni: "Vado al Paris Saint-Germain"

Indiscrezione clamorosa da parte di "Le Parisien". Secondo il quotidiano Francese, infatti, Neymar avrebbe già comunicato ad alcuni compagni di squadra del Barcellona la scelta di cambiare aria e trasferirsi al Paris Saint-Germain. Dalla Francia alla Spagna le voci si susseguono, con l'ambiente blaugrana diviso tra preoccupazione e rassegnazione visto che l'addio di Neymar sembra essere reale con il Psg pronto a pagare la clausola rescissoria di 222 milioni.

Il calciatore, che in questo si trova negli Stati Uniti per l'International Champions Cup, ha realizzato 105 reti con la maglia Azulgrana in 186 presenze. Dalle parti del Camp Nou, tuttavia, c'è chi pensa già al futuro con un nome in cima alla lista per sostituire Neymar in caso di addio: Paulo Dybala.

Secondo il Mundo Deportivo, infatti, nel rinnovo di contratto firmato da Dybala con la Juventus soltanto 3 mesi fa, l'argentino ha ottenuto una clausola di uscita, un accordo verbale, in favore del club blaugrana che si aggira intorno ai 110-120 milioni di euro. Di fatto se il Barcellona si presentasse alla Juventus con quella cifra il club bianconero si troverebbe costretto a cedere il suo numero 21. Situazione da monitorare con molta attenzione visto che potrebbero aprirsi scenari clamorosi.