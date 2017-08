Mbappé-Monaco, divorzio vicino: le big di Spagna alla finestra

Fonte immagine: The Brockford Post

Quattro settimane alla fine del calciomercato. Un calciomercato che, di fatto, deve ancora entrare nel vivo: il trasferimento di Neymar al Paris Saint-Germain porterà ad un effetto domino che potrebbe davvero colpire tutte le big Europee. Qualcosa si è già mosso, nel principato di Monaco: ieri, infatti, stando a quanto riferito dall'Equipe, il principale quotidiano sportivo francese, Kylian Mbappé avrebbe preso la decisione di lasciare la compagine di Jardim. Nelle scorse settimane era già rimbalzata la voce che esistesse un prezzo ed un principio di accordo con il Real Madrid, sulla base di circa 180 milioni di Euro bonus compresi, prontamente smentita dai vertici della società francese. Oggi, alla luce di quanto riportato in Francia, la notizia assume un nuovo valore ed avvicina ulteriormente il classe 1998 ai Blancos.

L'interesse dei campioni d'Europa in carica è già noto da tempo: sono stati i primi a muoversi per accaparrarsi il talento in erba più limpido del calcio mondiale. Inoltre l'appeal della Casa Blanca non permette di fatto dei "no": se un giocatore vuole il Real Madrid ed allo stesso tempo il Real Madrid vuole il giocatore, l'affare in qualche modo si chiude. Lo dice la storia, lo raccontano i fatti. Inoltre, le cessioni di Morata, Danilo e James Rodriguez (130 milioni subito, più 40 del riscatto del colombiano tra due anni) hanno permesso a Florentino Perez di accumulare un tesoretto da investire su Mbappé, non incorrendo così in sanzioni relative al Fair Play Finanziario.

L'unico ostacolo che al momento potrebbe frapporsi tra il Real e l'attaccante è il Barcellona. Com'è risaputo, i Blaugrana sono prossimi alla cessione di Neymar e rimarrebbero sguarniti sulla corsia sinistra d'attacco, quella su cui Mbappé ha mosso i primi passi. Per caratteristiche, forse, schierare da ala il francese potrebbe essere un po' un rischio, ma nel sistema del Barcellona troverebbe comunque il modo di essere incisivo sottoporta ed anzi, partendo più largo avrebbe maggiori chances di trovare spazi in cui scatenare tutta la sua rapidità. Al momento non esiste trattativa tra i catalani ed il giocatore, ma Valverde potrebbe farci più di un pensierino, scatenando un clàsico anche sul mercato. Con il Monaco che si prepara ad un incasso monstre.