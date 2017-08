Neymar - Paris Saint-Germain, adesso è ufficiale

Adesso è anche ufficiale: Neymar è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il trasferimento più costoso della storia, dunque, è diventato realtà con il brasiliano che sbarca a Parigi per la cifra record di 222 milioni di euro, doppiati i vari Bale e Pogba. Nel pomeriggio gli avvocati di O'Ney hanno pagato la clausola rescissoria di 222 milioni di euro sfruttando i 300 milioni incassati dalla Qatar Sports Investment per renderlo l’uomo immagine del Mondiale 2022 con il giocatore che percepirá 30 milioni netti all'anno.

Pochi minuti fa Il Psg ha comunicato l'acquisto di Neymar attraverso il proprio sito ufficiale con annesso video. La presentazione, in grande stile, potrebbe avvenire domani con Neymar che dovrebbe già esordire sabato nella prima giornata di campionato contro l'Amiens al Parco dei Principi.

Intanto sono arrivate anche le prime parole di Neymar che, da nuovo calciatore del Psg, si esprime così: "Sono molto felice di essere un giocatore del PSG. Da quando sono arrivato in Europa, questo club è divenuto uno dei più competitivi e il più ambizioso. La sfida più grande, che mi ha spinto a unirmi ai miei nuovi compagni, è quella di aiutare la società a vincere i titoli che fanno sognare i tifosi. L’ambizione del PSG mi ha sedotto, almeno quanto la passione e l’energia che suscita. Ho passato quattro anni in Europa e sono pronto a raccogliere questa sfida. D’ora in avanti, farò di tutto per aiutare la mia squadra a vincere, aprire nuovi orizzonti al mio club e fare felici milioni di tifosi nel mondo".

Soddisfatto e felice anche il presidente Al Khelaifi che ai microfoni Francesi ha rilasciato queste dichiarazioni: "È con grande gioia e orgoglio che accogliamo Neymar al PSG. È uno dei migliori giocatori del panorama mondiale. La sua profonda cultura della vittoria, la sua forza di carattere e la sua leadership fanno di lui un giocatore straordinario. Ci porterà tanta energia positiva. In sei anni, abbiamo costruito un progetto ambizioso che ci ha già condotto ai massimi livelli del calcio nazionale ed europeo. Adesso, con l’arrivo di Neymar, ho la convinzione che ci avvicineremo, con il sostegno fedele e fervente dei nostri tifosi, alla realizzazione dei nostri sogni più grandi".

Adesso il trasferimento più costoso della storia del calcio è realtà.