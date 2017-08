Ligue 1: bene Lille e Marsiglia, pari Bordeaux

Il Marsiglia inizia con il piede giusto. Il collettivo di Rudi Garcia, nettamente in ripresa proprio grazie al contributo tecnico dell'ex allenatore della Roma, schianta senza troppi problemi il Dijon grazie ad una super performance di Clinton N'Jie, subentrato a Payet nella ripresa ed autore di ben due goal, il primo ed il terzo. In mezzo, Thauvin, che ringrazia Germain progredendo palla al piede e battendo di mancino il portiere avversario Reynet. Un'ottima prova, dunque, per l'OM, deciso a lottare per tornare nell'Europa che conta.

Rocambolesco 2-2, invece, tra Angers e Bordeaux, che danno vita ad uno spettacolo poco comune in questi momenti della stagionale, quando le gambe faticano ad allinearsi con il pensiero. Avanti grazie a Fulgini, i padroni di casa si fanno rimontare da Sankhare, chiudendo così il primo tempo. Nella ripresa, i girondini ribaltano con Mendy, controllando per tutta la seconda frazione ma subendo la beffa finale al minuto numero ottantotto, quando è Guillaume a regalare un prezioso pari ai suoi.

Netto successo, infine, anche per il LOSC Lille, che dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 schianta un Nantes ancora in fase di rodaggio. Ad aprire i giochi ci pensa infatti Alonso, a cui fanno seguito un rigore di De Preville ed il tris calato da El-Ghazi. Inizio negativo, dunque, per i canarini di Claudio Ranieri, che dovrà riprendere le redini della rosa per evitare una stagione fallimentare. Il tempo, però, è dalla sua parte.

DI SEGUITO LE SFIDE DELLA DOMENICA:

LOSC Lille - Nantes 3-0 (Alonso, De Preville, El-Ghazi);

Angers - Bordeaux 2-2 (Fulgini, Sankhare, Mendy, Guillaume);

Marsiglia - Dijon 3-0 (N'Jie, Thauvin, N'Jie)