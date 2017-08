Mercato Ligue 1 - Ghezzal al Monaco, Saint-Maximin al Nizza

Nel weekend appena trascorso si è giocata la prima giornata di Ligue 1 con tanti gol e poche sorprese ma, essendo in agosto, è il mercato a tener banco. Già, perché proprio nella giornata di oggi, Ghezzal potrebbe diventare un nuovo giocatore del Monaco. L'ex Lione, infatti, era svincolato e nonostante la corte di Roma e Milan firmerà un contratto di cinque anni con il club monegasco che intanto deve pensare a tenersi stretto Lemar. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, l'esterno classe 95' sarebbe finito nel mirino del Barcellona che lavora su più fronti per il dopo Neymar ma non solo. Il francese questa estate era stato molto vicino all'Arsenal che, però, non ha soddisfatto le richieste economiche del club del Principato.

Scatenato il Nizza che, in attesa del preliminare con il Napoli e l'acquisto di Snejider, piazza un altro colpo: si tratta di Allan Saint Maximin, attaccante classe 97' di proprietà del Monaco che la scorsa stagione ha ben figurato in Ligue 1 realizzando 3 reti in 37 presenze con la maglia del Bastia. Il club Francese ha praticamente chiuso la trattativa ed il giocatore è arrivato stamane in città per visite mediche e firma. La sensazione è che questo non sarà l'ultimo colpo della squadra di Favre perché, secondo quanto riportato da L'Equipe, il club francese avrebbe individuato in Jordan Amavi, terzino sinistro classe '94 dell'Aston Villa il sostituto del nuovo acquisto dell'Inter Henrique Dalbert.