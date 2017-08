Ligue 1: le big non vogliono fermarsi, riscatto per il Nizza?

Source photo: ogcnissa.com

Dopo le due vittorie contro Strasburgo e Rennes, impegno interessante per l'Olympique Lyonnais, che dentro il proprio stadio ospiterà l'arcigno Bordeaux, deciso a ripetere quanto di buono visto contro il Metz. Sulla carta, i leoni dovrebbero partire favoriti, occhio all'effetto-sorpresa. Occhi puntati, poi, sul nuovo Paris Saint-Germain di Neymar, che in attesa di Mbappè dovrà continuare a vincere per non perdere punti preziosi in vista dello scudetto, primo ed obbligatorio titolo da conquistare, per non bollare come fallimentare una stagione partita sotto i migliori auspici. Con il Tolosa, in casa, non dovrebbero comunque esserci problemi. Discorso analogo per i campioni in carica del Monaco, miglior attacco della Ligue 1 e pronti a vincere anche in casa del Metz, ancora a secco di punti e già costretto a lottare per la salvezza.

Cancellando subito il pari di Europa League, sfida interessante per il tonico Marsiglia di Garcia, che al Velodrome ospiterà un Angers difensivamente in forma. Una sfida da affrontare con calma e da vincere, agganciandosi così alle big del massimo campionato calcistico francese. Gara sulla carta agevolissima, poi, per il Saint Etienne, a caccia del terzo successo consecutivo contro la matricola Amiens, conscia delle difficoltà della stagione ma affatto decisa a divenire vittima sacrificale delle altre diciannove rose. In casa del sorprendete Troyes, deve assolutamente fare punti il Nantes di Claudio Ranieri, che dopo le due scoppole contro Marsiglia e Lille non può restare ancora a bocca asciutta. Discorso analogo, per il Caen, che difficilmente potrà impensierire il LOSC del loco Bielsa, pronto a cancellare la brutta prova in casa dello Strasburgo. Si prevedono goal e spettacolo.

Potenzialmente molto equilibrata, al contrario, la sfida che vedrà il Montpellier ospitare proprio la neo-promossa Strasburgo, già a quota tre punti ed affatto incline a scivolare nel pantano delle zone basse. Gli occitani, forti anche del calore del proprio pubblico, dovrebbero superare indenni la sfida, occhio però alla voglia di fare bene degli strasburghesi. Occasione importantissima per riscattarsi, poi, per il Nizza, che in casa dovrà necessariamente superare il Guingamp, collettivo mai troppo pericoloso lontano dal proprio stadio. Al centro di una mini-crisi e sconfitti anche nell'andata del preliminare di Champions League, i nizzardi proveranno a risollevarsi, facendo leva su un gruppo che ha ancora voglia di stupire. Da tenere sott'occhio, infine, Rennes-Dijon: gli arancioneri vogliono salire di quota, i rossi cercheranno invece di fare i primi punti in questa Ligue 1.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

18.08. 20:45 Metz Monaco

19.08. 17:00 Lione Bordeaux

19.08. 20:00 Montpellier Strasburgo

19.08. 20:00 Nizza Guingamp

19.08. 20:00 Rennes Dijon

19.08. 20:00 St. Etienne Amiens

19.08. 20:00 Troyes Nantes

20.08. 15:00 Lilla Caen

20.08. 17:00 Marsiglia Angers

20.08. 21:00 Paris SG Tolosa