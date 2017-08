Ligue 1 - Il Monaco batte di misura il Metz: decide Falcao

Il Monaco consegue la terza vittoria consecutiva in campionato contro il Metz. La sfida viene decisa da una rete di Falcao, che proietta momentaneamente i biancorossi in vetta alla classifica. Il centravanti colombiano, schierato dall'inizio nel 4-4-2 monegasco in coppia con Diakhaby, risulterà essere il migliore in campo. Il n.9 di Jardim non ha dato punti di riferimento alla difesa avversaria muovendosi su tutto il fronte d'attacco e creandosi chances da gol. Non solo, perchè l'attaccante monegasco è stato ben coadiuvato da Rony Lopes e Lemar, autori di buone prestazioni. Dall'altra parte il Metz, schierato col 4-2-3-1 con Jouffrè, Cohade e Jallow alle spalle di Roux, non ha affatto demeritato giocandosela palla su palla. La squadra di casa è stata brava a non farsi intimorire dalla maggior forza tecnica della formazione avversaria e ha provato a rendersi pericolosa con tutte le proprie armi. In particolare Roux ha avuto le migliori opportunità per segnare ma in nessuna di queste è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Nonostante gli sforzi quindi il Metz si è dovuto arrendere alla sconfitta, la terza consecutiva dall'inizio della stagione. La squadra di Hinschberger deve quindi rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.

Il primo tiro in porta della partita arriva solamente al 10' con Lopes, che va alla conclusione da fuori area, ma il suo tiro viene abbrancato senza problemi dall'estremo difensore avversario. I padroni di casa rispondono subito con Rivierez, che crossa al centro verso Roux, il quale stacca bene di testa, ma la sua incornata termina di pochissimo a lato. Al 16' il Monaco si guadagna un calcio di punizione dal limite con Diakhaby, il quale dopo aver ricevuto da Sidibè, ha dribblato Diagne facendosi poi atterrare da Cafù: alla battuta si presenta Lemar che però si fa respingere la conclusione dalla barriera. Al 22' i monegaschi godono di un nuovo calcio piazzato dai 16 metri a causa del fallo di Poblete su Fabinho: alla battuta va Moutinho che calcia centralmente, favorendo la parata di Didillon. Al 28' si rendono pericolosi i padroni di casa con Jouffrè, che lancia in profondità Roux, il quale cerca al centro Jallow, che viene provvidenzialmente anticipato da Glik. Alla mezz'ora si accende Falcao, che tira in porta col destro da buona posizione, ma la sua conclusione viene neutralizzata senza problemi dall'estremo difensore avversario. Su capovolgimento di fronte Metz pericoloso con Jallow, che cerca di servire al centro Roux, il quale viene nuovamente anticipato da Jemerson, che evita ai suoi la capitolazione. Sull'azione seguente Niakhatè svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. Sullo scadere della prima frazione di gioco monegaschi vicini al gol con Lopes, che calcia a giro col mancino, la sua traiettoria si spegne di pochissimo sul fondo. Sul tiro dell'esterno portoghese si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con il Monaco ancora riversato in attacco: Lemar parte dal centro ed una volta giunto a ridosso dell'area di rigore avversaria calcia in porta col mancino, ma il suo tiro sorvola non di poco la traversa. Il Metz risponde con Roux, che dopo un pregevole aggancio tira in porta, ma la sua conclusione viene neutralizzata senza problemi da Subasic. Al 59' Monaco vicinissimo al vantaggio: punizione calciata da Moutinho verso Carrillo, che colpisce bene di testa, la palla si stampa sul palo e ritorna al centro dove c'è Falcao, che da distanza ravvicinata calcia incredibilmente sul fondo. Su capovolgimento di fronte Jouffrè crossa bene dalla fascia destra, trovando l'incornata a centro area di Cafù, che però non imprime potenza al suo colpo di testa che viene neutralizzato senza patemi dall'estremo difensore avversario. Al 66' Sidibè pesca con un cross Falcao, che prova ad impensierire Didillon con un colpo di testa, ma l'incornata del n.9 monegasco si perde oltre la traversa. Al 68' il Metz si rende pericoloso in contropiede con Roux, che va alla conclusione da buona posizione, ma il suo tiro viene smorzato da Glik, il quale facilita la parata al proprio portiere. Su capovolgimento di fronte Moutinho fa correre Ghezzal, che crossa al centro verso Lemar, il quale tira in porta, ma la sua conclusione viene provvidenzialmente ribattuta da Rivierez. Sul corner seguente di Lemar stacca benissimo Glik, il quale costringe Didillon ad una parata miracolosa. Al 77' si rende subito pericoloso il neoentrato Nianè, che giunge con i tempi giusti sul cross di Cohade, ma la sua girata viene neutralizzata senza problemi da Subasic. Al 78' il Monaco passa in vantaggio: Sidibè trova Ghezzal tra le linee, il n.7 algerino serve poi Falcao, il quale elude la marcatura di Diagne, salta Didillon e deposita in rete. A questo punto i monegaschi vanno a caccia del gol che chiuderebbe la contesa: Ghezzal si accentra dalla destra e scarica in porta un mancino, che viene provvidenzialmente respinto da Niakhatè. Ancora l'esterno algerino attacca bene sulla fascia destra fino all'opposizione di Assou-Ekotto, il quale involontariamente regala palla a Falcao che tira in porta, ma la sua conclusione si spegne ben oltre la traversa. Sempre Ghezzal scarica palla a Sidibè, che calcia col mancino, ma il suo tiro si perde abbondantemente sul fondo. Su capovolgimento di fronte Poblete lancia Nianè che calcia in corsa col destro, ma il suo tiro non spaventa Subasic che blocca in tutta sicurezza. Nel recupero Moutinho ha la ghiottissima occasione per realizzare il 2-0, ma da ottima posizione apre troppo il piattone spedendo così la palla sul fondo. Dall'altra parte Cafù trova Hein decentrato sulla fascia destra, il n.7 francese si accentra e scarica il mancino che termina ben lontano dai pali della porta avversaria. Sulla conclusione scoccata dal giocatore transalpino si chiude la partita, con la vittoria del Monaco per 1-0.