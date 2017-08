Ligue 1 - Vincono Nizza e Saint-Etienne, suicidio del Lione

Sabato emozionante e con molti gol quello della Ligue 1. Il Saint-Etienne prosegue la sua corsa e, momentaneamente, vola in testa al campionato a pari punti con il Monaco. Gli uomini di Oscar Garcia battono senza problemi l'Amiens per 3-0 con Bamba che apre le marcature, in avvio di match, grazie a un calcio di rigore. Nel finale di tempo arriva anche il raddoppio con il secondo penalty della sfida, realizzato questa volta da Dabo. Il classe 92', poi, sigla anche la sua doppietta personale al 66' con un piatto destro dal limite dopo un'uscita del portiere ospite. Gli uomini di Oscar Garcia, dunque, vanno a punteggio pieno.

La stessa cosa non si può dire del Lione che pareggia 3-3 in casa con il Bordeaux subendo due reti negli ultimi due minuti: tanti rimpianti per i ragazzi di Genesio che dopo venticinque minuti sono già in vantaggio grazie alla prodezza di Fekir da centrocampo e la rete di Tete. I padroni di casa, però, rimangono in dieci per il doppio giallo rimediato da Darder e gli ospiti ne approfittano subito con Malcom che accorcia a fine primo tempo. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, il Lione cala il tris con l'ex Ajax Traoré ma, nel finale, black-out collettivo e rimonta degli ospiti grazie alla rete di Lerager e al pari di Malcom, che sigla la sua doppietta personale.

L'esultanza di Malcom: doppietta per lui contro il Lione

Dopo due sconfitte consecutive in campionato, e quella in Champions League contro il Napoli, risorge anche il Nizza che trova la prima gioia di questa stagione battendo 2-0 il Guingamp in casa grazie ai gol di Plea, nel primo tempo, e Walter nella ripresa. Buona notizie per Favre, con Sneijder in campo quasi tutta la partita e Balotelli subentrato nella ripresa. Prima gioia anche per Ranieri che con il suo Nantes espugna il campo del Troyes grazie alla rete di Sala a dieci minuti dal termine: una boccata d'ossigeno per l'ex tecnico del Leicester dopo le due sconfitte nelle prime due giornate contro Lille e Marsiglia.

Termina in parità l'incontro tra Montpellier e Strasburgo con gli ospiti che passano in vantaggio con Saadi nella prima frazione ma vengono ripresi al 72' dalla rete di Congré. Emozionante, invece, l'incontro tra Rennes e Dijon con i padroni di casa che in vantaggio di due reti, grazie alla doppietta di Ndombe, si fanno rimontare dai gol di Kwon e Tavares che su rigore, nel finale, fissa il punteggio sul definitivo 2-2.