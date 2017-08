Ligue 1 domenicale: PSG dilagante, crollo Lille. Pari tra Marsiglia ed Angers

Source photo: tuttosport.com

Una domenica di Ligue 1 equilibrata, dove si registrano due vittorie, una in casa e duna fuori, ed un pari. Partendo dalla prima sfida, quella delle 15, non si può non restare sorpresi dal tonfo casalingo del Lille, caduto sotto i colpi di un Caen inaspettatamente micidiale. Durante novanta minuti tutto sommato emozionanti, ventisei tiri complessivi, il LOSC del loco Bielsa non riesce a battere Vercoutre, tra i protagonisti della bella vittoria dei suoi. Gli ospiti, al contrario, si confermano molto più cinici, marcando il tabellino prima con da Silva e poi con Ivan Santini, vero trascinatore dei suoi. Caen che sale dunque a tre punti, Lille alla seconda debacle consecutiva.

Leggero passo falso, poi, per il Marsiglia di Rudi Garcia, che in casa non va oltre l'1-1 contro un Angers cinico ed ordinato. Avanti grazie a N'Jile, i marsigliesi non riescono a chiudere la sfida, subendo al 70' il clamoroso pari di Ekambi, che zittisce il Velodrome con una progressione importante conclusa da un mancino chirurgico, su cui Mandanda avrebbe però più di una colpa. Nel finale, l'espulsione di Ocampos sancisce una giornata storta, con il Marsiglia che vede così allontanarsi il treno delle squadre a punteggio pieno, attualmente formato da Monaco, Saint Etienne e Paris Saint-Germain.

Ha del clamoroso, poi, il tennistico 6-2 dei parigini, che dopo un inizio sottotono ha praticamente sgretolato le riserve di un Tolosa forse punito in maniera troppo severa da Neymar jr, praticamente dilagante nella sua prima sfida al Parco dei Principi. Dopo la rete di Gradel, il duo Rabiot-Neymar porta i parigini doppiamente in vantaggio, ulteriormente sottolineato da un rigore messo a segno da Edinson Cavani. Nonostante l'uomo in meno ed il 3-2 del capitano biancoviola Jullien, i ragazzi di Emery non si scompongono, dilagando con Pastore, Kurzawa e Neymar, che si regala una doppietta scartando praticamente tutta la difesa avversaria.