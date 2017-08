Ligue 1: Mbappé ed il Monaco sempre più distanti

SOurce photo: dailyherald.ng

Nonostante un inizio davvero importante, non esiste tranquillità in casa Monaco, dove continua a tenere banco la difficile situazione di Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il talentuoso attaccante francese avrebbe smania di trasferirsi al Paris Saint-Germain, dimostrandosi smanioso di andarsene. Tale atteggiamento sofferente, avrebbe portato ad un litigio tra il classe '98 ed Andrea Raggi, con conseguente allontanamento del ragazzo di Bondy.

Un comportamento poco maturo, che ha costretto Jardim a sospendere per un momento l'allenamento, con gli altri giocatori obbligati a cambiare campo. Da un mese a questa parte, il francese non ha mai troppo celato la voglia di andarsene, nonostante la timida opera di convincimento adoperata dal tecnico e dalla società. Non convocato contro il Metz, a Mbappé non rimane che attendere sviluppi sul suo destino.