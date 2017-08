Monaco - Dolberg e Renato Sanches in cima alla lista

Fine agosto bollente per il Monaco. Il club monegasco, infatti, è rassegnato a perdere Mbappè a cui potrebbe aggiungersi anche Fabinho con i due pronti a raggiungere il Paris Saint Germain per 220 milioni di euro totali. I campioni di Francia in carica, però, non vogliono farsi trovare impreparati in caso di partenza dei due e si stanno già portando avanti sia per l'attacco che per la metà campo. Oltre ad Andrea Belotti i nomi in cima alla lista del club monegasco sono quelli di Kasper Dolberg dell'Ajax e Renato Sanches del Bayern Monaco ma andiamo con ordine.

Secondo fonti francesi, il Monaco, ha messo sul piatto circa 50 milioni di euro per il talento dell'Ajax e ci sarebbero già stati contatti ufficiali tra le parti. Ora il club olandese riflette e valuta la situazione, la volontà al momento rimane quella di cedere il giocatore almeno a gennaio visti i pochi giorni che rimangono alla fine del mercato. In questo senso potrebbe essere decisiva anche la volontà del classe 97' che con la maglia dei Lancieri ha realizzato 23 gol in 47 partite, solo la scorsa stagione che è stata la prima con il club olandese. Sul suo conto e, in maniera indiretta, sul suo futuro si è espresso anche il direttore generale dell'Ajax Van Der Saar con queste parole: "Ha grande cuore ma può crescere ancora all'Ajax - ha detto in patria a FOX Sports -. Abbiamo iniziato con lui la stagione e con lui vogliamo fare una squadra vincente in questa stagione".

Come detto in precedenza, il Monaco non pensa solo al reparto avanzato, ma anche al centrocampo vista la possibile partenza di Fabinho. Il nome in cima alla lista, per quanto riguarda la metà campo, è quello di Renato Sanches. Secondo TMW il club del Principato starebbe puntando sul centrocampista portoghese del Bayern Monaco, da tempo nei radar del Milan e della Juventus. Per l'operazione si lavora ad un'offerta da presentare al club bavarese di 48 milioni di euro. C'è fiducia sulla buona riuscita dell'operazione visto che Ancelotti non lo considera titolare nel suo undici ideale e, allo stesso tempo, la cifra potrebbe accontentare il Bayern Monaco.