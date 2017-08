Adesso è ufficiale: Mbappè è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain

Adesso è ufficiale: Kylian Mbappè è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Secondo acquisto stellare di questo mercato estivo per i francesi che, dopo Neymar, si assicurano le prestazioni dell'ex giocatore del Monaco e nuova stella del calcio mondiale. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa attraverso i profili social del club parigino che, adesso, potrà contare sull'attacco più costoso della storia del calcio. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 180 milioni, un altro metodo per aggirare il fair play finanziario.

Il giocatore, che al momento è in ritiro con la Francia e che stasera sarà in campo per la sfida contro l'Olanda, ha sostenuto le visite nei giorni scorsi e, dunque, arriva al Parco dei Principi dopo una stagione pazzesca con 26 reti in 44 partite.

Parigi è pronta ad accoglierlo e adesso Emery dovrà ridisegnare il suo schema tattico con l'opzione più probabile che, al momento, sembra il 4-3-3, con il trio d'attacco stellare formato da Neymar, Cavani e proprio Mbappè che non lascia la Francia ma cambia solo città, da Monaco a Parigi. Per sognare la Champions League e adesso non ci sono più scuse.